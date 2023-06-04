Експерти Міністерства охорони здоров’я України дали кілька порад, які зможуть допомогти українцям впоратися з порушенням режиму сну в умовах війни.

– Під час війни практично всі українці зіткнулися з проблемою порушення сну, – йдеться в повідомленні.

Серед причин: небезпека артилерійських обстрілів і бомбардувань, постійні нічні повітряні тривоги, стрес, перебування на нічних чергуваннях, хвилювання за рідних і близьких.

Однак, за словами фахівців, ці чинники не скасовують того факту, що людині для нормального функціонування потрібно не менше семи годин повноцінного сну на добу (бажано в нічний час).

Брак сну негативно впливає на самопочуття, на роботу серцево-судинної та нервової систем. У перспективі можуть загострюватися хронічні або розвинутися неінфекційні захворювання.

Як впоратися з порушенням режиму сну

Спробуйте зменшити рівень стресу. Не потрібно переживати через всі події, що відбуваються навколо. Постійне нервування ніяк не допоможе ситуації на фронтах, а ось нервова система через це не може відновитися, тому що організм перебуває в постійному стресі.

Краще зосередитися на питаннях, що постають перед вами та рідними. Відсутність відпочинку та сну навряд чи може допомогти вам у підтримці інших.

Намагайтеся вдень хоч деякий час проводити під природним світлом, а перед сном уникати яскравого освітлення. Це допоможе мозку відновити денні та нічні ритми.

Влаштуйте спальне місце. Важливо, щоб була комфортна температура для сну і можливість зайняти зручну позу для відпочинку.

Якщо є можливість, відновіть звичну для вас рутину перед сном: прийміть теплий душ, почитайте книжку, поновіть процедури з догляду за собою.

Відмовтеся від скролінгу новин перед сном. Синє світло від гаджетів збільшує викид у мозок гормону стресу – кортизолу, що гальмує вироблення мелатоніну, а інформація стимулює роботу мозку.

Розслабте м’язи тіла та обличчя. Спокійно видихніть і спробуйте думати про щось приємне, або взагалі звільніться від думок.

Якщо вночі у вас не було повноцінного сну, а вдень є бажання і можливість поспати, то не відмовляйте організму в цьому. Для кращого ефекту спіть у затемненому місці або надягайте маску на очі, щоб відпочинок був якіснішим.

Якщо проблема із засинанням посилюється, вас непокоїть постійне безсоння, то, якщо є можливість, зверніться до лікаря, який допоможе вам професійно розібратися з цим і, якщо буде потреба, проконсультує щодо медикаментозного лікування.