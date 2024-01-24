Специалисты Центра общественного здоровья дали советы по улучшению качества сна.

Важная составляющая здоровья

Основная роль сна заключается в восстановлении физических и психических резервов. Во время сна происходит перестройка мозговой деятельности, необходимой для нормальной работы организма.

Таким образом, сон играет важную роль в поддержании функций мозга и обработке информации. Кроме того, качество сна влияет на иммунитет, внешний вид и настроение.

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Как быстро уснуть

По статистике, бессонница и трудности с засыпанием — довольно распространенная проблема. Существует несколько простых советов, которые могут предотвратить бессонницу и помочь быстрее заснуть.

Подготовка ко сну. Особая процедура перед сном будет сигнализировать организму о приближении времени для отдыха. Это может быть теплый душ, чтение или прослушивание приятной музыки.

Комфортная среда. Тишина, комфортная температура и постельное белье — все это очень важно. Убедитесь, что кровать и подушки — удобные и комфортные. Выбирайте гипоаллергенное постельное белье из натуральных материалов и меняйте один раз в 7-10 дней.

Обеспечьте оптимальную температуру в спальне, если будет слишком тепло или, наоборот, холодно, это может мешать засыпанию.

Гаджеты и устройства. Не используйте телефон, планшет или компьютер перед сном, поскольку свет экранов может мешать естественному процессу засыпания.

И вообще не проводите много времени в постели с ноутбуком, поскольку это подает мозгу неправильные сигналы. Это может вызвать стойкую бессонницу.

Час для сна. Старайтесь ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет регулировать ваши внутренние часы сна.

Еда и напитки. Чтобы обеспечить полноценный ночной отдых, ужинайте легкоусвояемыми продуктами. Лучше всего — за два-три часа до сна.

Напитки, содержащие кофеин, мешают вовремя заснуть, поэтому попробуйте ограничить их в вечернее время.

Физическая активность. Регулярные занятия спортом помогают облегчить засыпание. Однако избегайте тяжелых тренировок непосредственно перед сном.

Релаксация. Попробуйте техники релаксации, такие как глубокое дыхание или медитацию, чтобы успокоить свой разум перед сном.

Эффективность этих советов может отличаться для каждого из нас. Поэтому выбирайте те, которые подходят именно вам.

Специалисты напоминают, что длительные нарушения сна требуют консультации с врачом, поэтому призывают не медлить с обращением за помощью.

Источник: Центр общественного здоровья