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Фахівці розповіли, як покращити якість сну

24 Січня 2024, 13:13
Марина Мелехова редактор
сон, ортопедична подушка
Джерело: Depositphotos

Фахівці Центру громадського здоров’я надали поради щодо покращення якості сну.

Важлива складова здоров’я

Основна роль сну полягає у відновленні фізичних і психічних резервів. Під час сну відбувається перебудова мозкової діяльності, необхідної для нормальної роботи організму.

Таким чином, сон відіграє важливу роль у підтримці функцій мозку та опрацюванні інформації. Крім того, якість сну впливає на імунітет, зовнішній вигляд і настрій.

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Як швидко заснути

За статистикою, безсоння та труднощі зі засинанням — доволі поширена проблема. Існує кілька простих порад, які можуть запобігти безсонню та допомогти швидше заснути.

Підготовка до сну. Особлива процедура перед сном сигналізуватиме організму про наближення часу для відпочинку. Це може бути теплий душ, читання або прослуховування приємної музики.

Комфортне середовище. Тиша, комфортна температура та постільна білизна – усе це дуже важливо. Переконайтеся, що ліжко та подушки – зручні й комфортні. Обирайте гіпоалергенну постільну білизну з натуральних матеріалів та міняйте один раз в 7-10 днів.

Забезпечте оптимальну температуру у спальні, якщо буде занадто тепло або, навпаки, холодно, це може заважати засинанню.

Гаджети та пристрої. Уникайте використання телефона, планшета чи комп’ютера перед сном, оскільки світло екранів може заважати природному процесу засинання.

І взагалі не проводьте багато часу в ліжку з ноутбуком, оскільки це подає мозку неправильні сигнали. Це може викликати стійке безсоння.

Година для сну. Намагайтеся лягати і прокидатися приблизно в той самий час щодня, навіть у вихідні. Це допоможе регулювати ваш внутрішній годинник сну.

Їжа та напої. Щоб забезпечити повноцінний нічний відпочинок, вечеряйте легкозасвоюваними продуктами. Найкраще — за дві-три години до сну. Напої, які містять кофеїн, заважають вчасно заснути, тож спробуйте обмежити їх у вечірній час.

Фізична активність. Регулярні заняття спортом допомагають полегшити засинання. Однак уникайте важких тренувань безпосередньо перед сном.

Релаксація. Спробуйте техніки релаксації, як-от глибоке дихання або медитацію, щоб заспокоїти свій розум перед сном.

Ефективність цих порад може різнитися для кожного з нас. Тож вибирайте ті, які підходять саме вам.

Фахівці нагадують, що тривалі порушення сну вимагають консультації з лікарем, тож закликають не зволікати з зверненням по допомогу.

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Джерело: Центр громадського здоров’я

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