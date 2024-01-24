Комфортне середовище. Тиша, комфортна температура та постільна білизна – усе це дуже важливо. Переконайтеся, що ліжко та подушки – зручні й комфортні. Обирайте гіпоалергенну постільну білизну з натуральних матеріалів та міняйте один раз в 7-10 днів.

Забезпечте оптимальну температуру у спальні, якщо буде занадто тепло або, навпаки, холодно, це може заважати засинанню.

Гаджети та пристрої. Уникайте використання телефона, планшета чи комп’ютера перед сном, оскільки світло екранів може заважати природному процесу засинання.

І взагалі не проводьте багато часу в ліжку з ноутбуком, оскільки це подає мозку неправильні сигнали. Це може викликати стійке безсоння.

Година для сну. Намагайтеся лягати і прокидатися приблизно в той самий час щодня, навіть у вихідні. Це допоможе регулювати ваш внутрішній годинник сну.

Їжа та напої. Щоб забезпечити повноцінний нічний відпочинок, вечеряйте легкозасвоюваними продуктами. Найкраще — за дві-три години до сну. Напої, які містять кофеїн, заважають вчасно заснути, тож спробуйте обмежити їх у вечірній час.

Фізична активність. Регулярні заняття спортом допомагають полегшити засинання. Однак уникайте важких тренувань безпосередньо перед сном.

Релаксація. Спробуйте техніки релаксації, як-от глибоке дихання або медитацію, щоб заспокоїти свій розум перед сном.

Ефективність цих порад може різнитися для кожного з нас. Тож вибирайте ті, які підходять саме вам.

Фахівці нагадують, що тривалі порушення сну вимагають консультації з лікарем, тож закликають не зволікати з зверненням по допомогу.