Фахівці Центру громадського здоров’я надали поради щодо покращення якості сну.
Важлива складова здоров’я
Основна роль сну полягає у відновленні фізичних і психічних резервів. Під час сну відбувається перебудова мозкової діяльності, необхідної для нормальної роботи організму.
Таким чином, сон відіграє важливу роль у підтримці функцій мозку та опрацюванні інформації. Крім того, якість сну впливає на імунітет, зовнішній вигляд і настрій.
Як швидко заснути
За статистикою, безсоння та труднощі зі засинанням — доволі поширена проблема. Існує кілька простих порад, які можуть запобігти безсонню та допомогти швидше заснути.
Підготовка до сну. Особлива процедура перед сном сигналізуватиме організму про наближення часу для відпочинку. Це може бути теплий душ, читання або прослуховування приємної музики.
Джерело: Центр громадського здоров’я