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Як швидко заснути – метод 4-7-8

8 Червня 2023, 06:35
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як швидко заснути – метод 4-7-8

Щоби швидко заснути не варто звертати увагу на час, а необхідно зосередитися на умовах. Наприклад прийміть теплий душ.

У чому причина? Просто, коли ми залишаємо ванну, то тіло різко втрачає температуру. Коли людині холодно – він починає засинати.

Також варто провітрити приміщення перед сном, а ноги тримати в теплі.

Після цього потрібно підготувати свій організм до сну. У цьому допоможе методика 4-7-8, яка діє, як седативний препарат.

Людська фізіологія влаштована так, що коли ми затримуємо подих, а потім повільно видихаємо, пульс сповільнюється. Таким чином стреси і скутість відходять, а організм розслабляється і засинає.

Суть методики 4-7-8 досить проста:

  • Спокійно вдихайте через ніс протягом 4 секунд
  • Затримайте дихання на 7 секунд
  • Не поспішаючи, видихайте через рот протягом 8 секунд

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Сон
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