Как быстро уснуть — метод 4-7-8

Чтобы быстро уснуть не стоит обращать внимание на время, а необходимо сосредоточиться на условиях.
Например примите теплый душ. В чем причина? Просто, когда мы покидаем ванную, то тело резко теряет температуру. Когда человеку холодно – он начинает засыпать.
Также стоит проветрить помещение перед сном, а ноги держать в тепле.
После всего нужно подготовить свой организм ко сну. В этом поможет методика 4-7-8, которая действует, как седативный препарат.
Человеческая физиология устроенна так, что когда мы задерживаем дыхание, а потом медленно выдыхаем, пульс замедляется. Таким образом стрессы и зажатость отходят, а организм расслабляется и засыпает.
Суть методики 4-7-8 достаточно простая:
- Спокойно вдыхайте через нос в течение 4 секунд
- Задержите дыхание на 7 секунд
- Не торопясь выдыхайте через рот в течение 8 секунд