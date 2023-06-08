Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Как быстро уснуть — метод 4-7-8

8 июня 2023, 06:35
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как быстро уснуть — метод 4-7-8

Чтобы быстро уснуть не стоит обращать внимание на время, а необходимо сосредоточиться на условиях.

Например примите теплый душ. В чем причина? Просто, когда мы покидаем ванную, то тело резко теряет температуру. Когда человеку холодно – он начинает засыпать.

Также стоит проветрить помещение перед сном, а ноги держать в тепле.

После всего нужно подготовить свой организм ко сну. В этом поможет методика 4-7-8, которая действует, как седативный препарат.

Человеческая физиология устроенна так, что когда мы задерживаем дыхание, а потом медленно выдыхаем, пульс замедляется. Таким образом стрессы и зажатость отходят, а организм расслабляется и засыпает.

Суть методики 4-7-8 достаточно простая:

  • Спокойно вдыхайте через нос в течение 4 секунд
  • Задержите дыхание на 7 секунд
  • Не торопясь выдыхайте через рот в течение 8 секунд

Теги
Сон
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь