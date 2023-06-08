Как быстро уснуть — метод 4-7-8

Чтобы быстро уснуть не стоит обращать внимание на время, а необходимо сосредоточиться на условиях.

Например примите теплый душ. В чем причина? Просто, когда мы покидаем ванную, то тело резко теряет температуру. Когда человеку холодно – он начинает засыпать.

Также стоит проветрить помещение перед сном, а ноги держать в тепле.

После всего нужно подготовить свой организм ко сну. В этом поможет методика 4-7-8, которая действует, как седативный препарат.

Человеческая физиология устроенна так, что когда мы задерживаем дыхание, а потом медленно выдыхаем, пульс замедляется. Таким образом стрессы и зажатость отходят, а организм расслабляется и засыпает.

Суть методики 4-7-8 достаточно простая: