Существует целый список причин, из-за которых постоянно хочется спать. Многие можно самостоятельно устранить, улучшив тем самым свое состояние. Однако если это состояние у вас постоянно, врачи рекомендуют обращаться к профессионалам. Почему все время хочется спать и как с этим бороться – читайте в материале.

Почему все время хочется спать и на что стоит обратить внимание

По словам терапевта Лилии Красько, такое желание может быть обычной усталостью или недосыпанием, нарушением гигиены сна.

Однако я, как врач-терапевт, рекомендую сначала исключить заболевания, симптомами которых может быть постоянная слабость и сонливость.

Прежде всего, на что врач рекомендует обратить внимание, это такие заболевания, как анемия, гипотиреоз, депрессия и тревожное расстройство, дефицит витамина Д. Для этого нужно обратиться к своему врачу, который направит вас на общие анализы крови, уровень гормонов щитовидной железы, витамина D и проконсультирует по другим причинам нарушения сна.

Я понимаю, что мы живем во время войны, когда тревожно всем, и ночные тревоги нарушают наш сон. Однако нельзя игнорировать сигналы тревоги, и не рекомендую выключать уведомления, поскольку это – наша безопасность.

Если все соматические заболевания исключены, но вы все равно не можете утром подняться с постели – стоит обратиться к психотерапевту или психиатру, поскольку это может быть причиной депрессии и тревожного расстройства. Депрессия – это не только подавленное настроение, а распространенное заболевание, такое же как сахарный диабет, или, к примеру, гастрит.

Как наладить сон и улучшить качество своей жизни

Врач уверен, что нет волшебной таблетки и советов.

Однако существуют правила гигиены сна и режима дня: