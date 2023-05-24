Існує цілий список причин, через які постійно хочеться спати. Багато з них можна самостійно усунути, поліпшивши тим самим свій стан. Однак якщо цей стан у вас постійний, лікарі рекомендують звертатися до фахівців. Чому весь час хочеться спати і як з цим боротися – читайте в матеріалі.

Чому весь час хочеться спати та на що варто звернути увагу

За словами терапевта Лілії Красько, таке бажання може бути звичайною втомою або ж недосипанням, порушенням гігієни сну.

Проте я, як лікар-терапевт, рекомендую спершу виключити захворювання, симптомами яких може бути постійна слабкість та сонливість.

Найперше, на що лікар рекомендує звернути увагу, це на такі захворювання, як анемія, гіпотиреоз, депресія та тривожний розлад, дефіцит вітаміну Д. Для цього потрібно звернутись до свого лікаря, який скерує вас на загальні аналізи крові, рівень гормонів щитоподібної залози, вітаміну D та проконсультує щодо інших причин порушення сну.

Я розумію, що ми живемо в час війни, коли тривожно всім, і нічні тривоги порушують наш сон. Проте не можна ігнорувати сигнали тривоги та не рекомендую вимикати сповіщення, оскільки це наша безпека.

Якщо ж всі соматичні захворювання виключено, але ви все одно не можете вранці піднятись з ліжка – варто звернутися до психотерапевта чи психіатра, оскільки це може бути причиною депресії та тривожного розладу. Депресія – це не лише пригнічений настрій, а поширене захворювання, таке саме, як і цукровий діабет чи гастрит.

Як налагодити сон та покращити якість свого життя

Лікар впевнений, що немає чарівної таблетки та порад.

Однак існують правила гігієни сну та режиму дня: