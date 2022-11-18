Практический психолог Юлия Ворман в преддверии выходных предлагает очередную подборку великолепных фильмов, которые, возможно, могут круто изменить к лучшему чью-то жизнь.

Пеле: рождение легенды. Биографическая картина во всех деталях раскрывает историю величайшего футбольного игрока по прозвищу Пеле. Детская мечта, которая стала билетом в успешную жизнь, подарила ему не только славу, но и множество испытаний, которые закалили его характер. Огромный труд и преданность своему делу помогли спортсмену добиться мирового признания.

Шаг вперед. Все или ничего. В Лас-Вегасе, который переливается огнями, лучшие танцоры планеты сойдутся в батле, который решит все. Талантливый самоучка Шон и красотка Энди, мечтающие о славе и богатстве, примут участие в популярном реалити-шоу и бросят вызов сильнейшим командам противников, а главное — самим себе. Смогут ли они преодолеть страх, пережить предательство и обуздать страсть, чтобы стать первыми и осуществить свои мечты?

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Всегда говори “Да”. Главный герой совсем потерял вкус к жизни и на все предложения своих друзей всегда отвечал “Нет”. Однажды он случайно попал на открытое выступление известного психотерапевта, который рекомендовал всегда отвечать “Да” на любой вопрос. Теперь этот ответ изменил жизнь героя самым волшебным образом.

Серфер души. С детства Бетани увлекалась серфингом, но в 13 лет у северного побережья Кауаи на нее напала акула. В результате атаки девушка осталась без левой руки и чуть не погибла. Но сила воли и настоящий характер сделали свое дело — Бетани, несмотря ни на что, вновь встала на доску и начала принимать участие в соревнованиях.

Источник: Психологическая поддержка