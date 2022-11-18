Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Фильмы о сильных и несокрушимых: отличный выбор на выходные

18 ноября 2022, 15:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Практический психолог Юлия Ворман в преддверии выходных предлагает очередную подборку великолепных фильмов, которые, возможно, могут круто изменить к лучшему чью-то жизнь.

Пеле: рождение легенды. Биографическая картина во всех деталях раскрывает историю величайшего футбольного игрока по прозвищу Пеле. Детская мечта, которая стала билетом в успешную жизнь, подарила ему не только славу, но и множество испытаний, которые закалили его характер. Огромный труд и преданность своему делу помогли спортсмену добиться мирового признания.

Шаг вперед. Все или ничего. В Лас-Вегасе, который переливается огнями, лучшие танцоры планеты сойдутся в батле, который решит все. Талантливый самоучка Шон и красотка Энди, мечтающие о славе и богатстве, примут участие в популярном реалити-шоу и бросят вызов сильнейшим командам противников, а главное — самим себе. Смогут ли они преодолеть страх, пережить предательство и обуздать страсть, чтобы стать первыми и осуществить свои мечты?

Сейчас смотрят

Читайте также:
психологВоздушные тревоги, ракетные атаки: привыкнуть нельзя, но леденящий страх можно побороть

Всегда говори “Да”. Главный герой совсем потерял вкус к жизни и на все предложения своих друзей всегда отвечал “Нет”. Однажды он случайно попал на открытое выступление известного психотерапевта, который рекомендовал всегда отвечать “Да” на любой вопрос. Теперь этот ответ изменил жизнь героя самым волшебным образом.

Серфер души. С детства Бетани увлекалась серфингом, но в 13 лет у северного побережья Кауаи на нее напала акула. В результате атаки девушка осталась без левой руки и чуть не погибла. Но сила воли и настоящий характер сделали свое дело — Бетани, несмотря ни на что, вновь встала на доску и начала принимать участие в соревнованиях.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Вихідні Кино Советы психолога
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь