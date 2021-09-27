Некоторые сладкие газированные и негазированные напитки, энергетики и алкоголь могут влиять на показание быстрых тестов на коронавирус.

Ученые из Тюбингенского университета Германии провели эксперимент, результаты которого опубликовали в Международном журнале инфекционных заболеваний. Согласно им, с помощью ряда напитков можно получить позитивный Covid-тест.

Это касается исключительно быстрых анализов на антиген. Специалисты наносили на них разные жидкости. После этого ряд тестов показали наличие вируса.

— Мы выявили, что все безалкогольные напитки, энергетические напитки, алкогольные напитки (водка, виски и бренди), минеральная вода в бутылках и газированная минеральная вода вызвали появление красной тестовой полосы, — говорится в результатах исследования.

Специалисты считают, что это может быть связано с изменением pH в этих растворах, которое может модулировать функцию антител.

При этом они настаивают, что быстрые тесты на коронавирус продолжают быть эффективным методом определить наличие вируса, однако лишь в случае правильного применения.

Источник: International Journal of Infectious Diseases