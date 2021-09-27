Деякі солодкі газовані та негазовані напої, енергетики та алкоголь можуть впливати на показання швидких тестів на коронавірус.

Науковці з Тюбінгенського університету Німеччини провели експеримент, результати якого опублікували у Міжнародному журналі інфекційних захворювань. Згідно з ними, за допомогою низки напоїв можна отримати позитивний Covid-тест.

Це стосується лише швидких аналізів на антиген. Фахівці наносили на них різні рідини. Після цього низка тестів показали наявність вірусу.

– Ми виявили, що всі безалкогольні напої, енергетичні напої, алкогольні напої (горілка, віскі та бренді), мінеральна вода у пляшках і газована мінеральна вода викликали появу червоної тестової смуги, – йдеться у результатах дослідження.

Фахівці вважають, що це може бути пов’язано зі зміною pH у цих розчинах, яке може модулювати функцію антитіл.

Водночас вони наполягають, що швидкі тести на коронавірус продовжують бути ефективним методом визначити наявність вірусу, однак лише у разі правильного застосування.

Джерело: International Journal of Infectious Diseases