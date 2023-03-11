Во время войны, и не только при полученных ранениях важно вовремя остановить кровотечение. Для этого есть специальные средства: жгуты, турникеты и гемостатические бинты.

Гемостатические бинты, рекомендованные комитетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care), безопасны и содержат активные элементы, ускоряющие свертываемость крови в местах кровотечения.

Гемостатический бинт можно использовать для контроля кровотечения вместе с турникетом.

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В индивидуальной аптечке имеется один гемостатический бинт и один обычный стерильный бинт.

Гемостатические средства, рекомендованные комитетом TCCC:

QuikClot Combat Gauze Z-Folded

ChitoGauze Pro

ChitoSAM100 SAM MEDICAL(3X6 Z-FOLD)

CELOX RAPID

Celox Gauze

XStatTM (более приспособлен для использования при глубоких ранениях в проблемных зонах с узким раневым каналом)

Как использовать:

Гемостатический бинт с тугой повязкой или без нее можно использовать для контроля кровотечений в местах узловых соединений (подмышки, пах, шея).

В местах массивных кровотечений, где невозможно наложить турникет, или при ранениях, не требующих наложения турникета, можно использовать гемостатический бинт.

Тампонирование

Определите точный источник кровотечения и примените прямое давление как временную меру до тампонирования

Во время тампонирования поддерживайте постоянное давление на источник кровотечения хотя бы 90 секунд, чтобы вмешательство было эффективным.

Удерживайте прямое давление тампонады над раной по крайней мере три минуты (это необходимо, даже с активным ингредиентом в кровоостанавливающих бинтах).

При тампонировании больших ран может потребоваться несколько бинтов.

Внимательно следите за ранением, чтобы понимать, контролируете ли вы кровотечение.

Помните:

Не тампонируйте гемостатическим бинтом грудную клетку и живот.

В индивидуальной аптечке есть один гемостатический бинт и один обычный стерильный бинт.

Перетампонирование при потере контроля за кровотечением

Если вы тампонировали рану гемостатическим бинтом, извлеките уже наложенную тампонаду и затампонируйте заново новым гемостатическим бинтом, если он имеется.

Новый бинт может быть того или иного типа.

Можно применить дополнительный гемостатический или обычный бинт поверх первого.\

Если у вас нет гемостатического бинта, примените обычный бинт или ткань для тампонирования раны.

Осторожно: Использование просроченных гемостатических средств запрещено.

Источник: Медичний відділ