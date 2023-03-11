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Гемостатический бинт: что это, как применяется

11 марта 2023, 16:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
бинтування рани
Источник: Depositphotos

Во время войны, и не только при полученных ранениях важно вовремя остановить кровотечение. Для этого есть специальные средства: жгуты, турникеты и гемостатические бинты.

Гемостатические бинты, рекомендованные комитетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care), безопасны и содержат активные элементы, ускоряющие свертываемость крови в местах кровотечения.

Гемостатический бинт можно использовать для контроля кровотечения вместе с турникетом.

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В индивидуальной аптечке имеется один гемостатический бинт и один обычный стерильный бинт.

Гемостатические средства, рекомендованные комитетом TCCC:

  • QuikClot Combat Gauze Z-Folded
  • ChitoGauze Pro
  • ChitoSAM100 SAM MEDICAL(3X6 Z-FOLD)
  • CELOX RAPID
  • Celox Gauze
  • XStatTM (более приспособлен для использования при глубоких ранениях в проблемных зонах с узким раневым каналом)

Как использовать:

Гемостатический бинт с тугой повязкой или без нее можно использовать для контроля кровотечений в местах узловых соединений (подмышки, пах, шея).

В местах массивных кровотечений, где невозможно наложить турникет, или при ранениях, не требующих наложения турникета, можно использовать гемостатический бинт.

Тампонирование

  • Определите точный источник кровотечения и примените прямое давление как временную меру до тампонирования
  • Во время тампонирования поддерживайте постоянное давление на источник кровотечения хотя бы 90 секунд, чтобы вмешательство было эффективным.
  • Удерживайте прямое давление тампонады над раной по крайней мере три минуты (это необходимо, даже с активным ингредиентом в кровоостанавливающих бинтах).
  • При тампонировании больших ран может потребоваться несколько бинтов.
  • Внимательно следите за ранением, чтобы понимать, контролируете ли вы кровотечение.

Помните:

Не тампонируйте гемостатическим бинтом грудную клетку и живот.
В индивидуальной аптечке есть один гемостатический бинт и один обычный стерильный бинт.

Перетампонирование при потере контроля за кровотечением

  • Если вы тампонировали рану гемостатическим бинтом, извлеките уже наложенную тампонаду и затампонируйте заново новым гемостатическим бинтом, если он имеется.
  • Новый бинт может быть того или иного типа.
  • Можно применить дополнительный гемостатический или обычный бинт поверх первого.\
  • Если у вас нет гемостатического бинта, примените обычный бинт или ткань для тампонирования раны.
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Осторожно: Использование просроченных гемостатических средств запрещено.

Источник: Медичний відділ

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