Во время войны, и не только при полученных ранениях важно вовремя остановить кровотечение. Для этого есть специальные средства: жгуты, турникеты и гемостатические бинты.
Гемостатические бинты, рекомендованные комитетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care), безопасны и содержат активные элементы, ускоряющие свертываемость крови в местах кровотечения.
Гемостатический бинт можно использовать для контроля кровотечения вместе с турникетом.
В индивидуальной аптечке имеется один гемостатический бинт и один обычный стерильный бинт.
Гемостатические средства, рекомендованные комитетом TCCC:
- QuikClot Combat Gauze Z-Folded
- ChitoGauze Pro
- ChitoSAM100 SAM MEDICAL(3X6 Z-FOLD)
- CELOX RAPID
- Celox Gauze
- XStatTM (более приспособлен для использования при глубоких ранениях в проблемных зонах с узким раневым каналом)
Как использовать:
Гемостатический бинт с тугой повязкой или без нее можно использовать для контроля кровотечений в местах узловых соединений (подмышки, пах, шея).
В местах массивных кровотечений, где невозможно наложить турникет, или при ранениях, не требующих наложения турникета, можно использовать гемостатический бинт.
Тампонирование
- Определите точный источник кровотечения и примените прямое давление как временную меру до тампонирования
- Во время тампонирования поддерживайте постоянное давление на источник кровотечения хотя бы 90 секунд, чтобы вмешательство было эффективным.
- Удерживайте прямое давление тампонады над раной по крайней мере три минуты (это необходимо, даже с активным ингредиентом в кровоостанавливающих бинтах).
- При тампонировании больших ран может потребоваться несколько бинтов.
- Внимательно следите за ранением, чтобы понимать, контролируете ли вы кровотечение.
Помните:
Не тампонируйте гемостатическим бинтом грудную клетку и живот.
В индивидуальной аптечке есть один гемостатический бинт и один обычный стерильный бинт.
Перетампонирование при потере контроля за кровотечением
- Если вы тампонировали рану гемостатическим бинтом, извлеките уже наложенную тампонаду и затампонируйте заново новым гемостатическим бинтом, если он имеется.
- Новый бинт может быть того или иного типа.
- Можно применить дополнительный гемостатический или обычный бинт поверх первого.\
- Если у вас нет гемостатического бинта, примените обычный бинт или ткань для тампонирования раны.
Осторожно: Использование просроченных гемостатических средств запрещено.
Источник: Медичний відділ