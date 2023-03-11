Під час війни, і не тільки, при отриманих пораненнях важливо вчасно зупинити кровотечу. Для цього спеціальні засобі: джгути, турнікети та гемостатичні бинти.
Гемостатичні бинти, що рекомендовані комітетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care), безпечні та містять активні елементи, що пришвидшують згортання крові у місцях кровотечі.
Гемостатичний бинт можна також використовувати для контролю кровотечі разом із турнікетом
В індивідуальній аптечці є один гемостатичний бинт і один звичайний стерильний бинт.
Гемостатичні засоби які рекомендовані комітетом TCCC
- QuikClot Combat Gauze Z-Folded
- ChitoGauze Pro
- ChitoSAM100 SAM MEDICAL(3X6 Z-FOLD)
- CELOX RAPID
- Celox Gauze
- XStatTM (більш пристосований для використання при глибоких пораненнях в проблемних зонах з вузьким рановим каналом)
Як використовувати:
Гемостатичний бинт із тугою пов’язкою або без неї можна використовувати для контролю кровотеч у місцях вузлових з’єднань (пахви, пах, шия).
У місцях масивних кровотеч, де неможливо накласти турнікет, або при пораненнях, що не потребують накладання турнікета, можна використати гемостатичний бинт.
Тампонування
- Визначте точне джерело кровотечі та застосуйте прямий тиск як тимчасовий захід до тампонування
- Під час тампонування підтримуйте постійний тиск на джерело кровотечі хоча б 90 секунд, щоб втручання було ефективним.
- Утримуйте прямий тиск на тампонаду над раною принаймні три хвилини (це необхідно, навіть з активним інгредієнтом у кровоспинних бинтах).
- При тампонуванні великих ран може знадобитися декілька бинтів.
- Уважно слідкуйте за пораненням, щоб розуміти, чи контролюєте ви кровотечу.
Пам’ятайте:
- Не тампонуйте гемостатичним бинтом грудну клітину та живіт.
- В індивідуальній аптечці є один гемостатичний бинт і один звичайний стерильний бинт
Перетампонування при втраті контролю над кровотечею
- Якщо ви тампонували рану гемостатичним бинтом, вийміть вже накладену тампонаду та затампонуйте заново новим гемостатичним бинтом, якщо він є в наявності.
- Новий бинт може бути такого ж або іншого типу.
- Можна застосувати додатковий гемостатичний або звичайний бинт поверх першого.
- Якщо у вас немає гемостатичного бинта, застосуйте звичайний бинт або тканину для тампонування рани.
Обережно: використання протермінованих гемостатичних засобів заборонено.
Джерело: Медичний відділ