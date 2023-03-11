Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Гемостатичний бинт: що це, як застосовується

11 Березня 2023, 16:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
бинтування рани
Джерело: Depositphotos

Під час війни, і не тільки, при отриманих пораненнях важливо вчасно зупинити кровотечу. Для цього  спеціальні засобі: джгути, турнікети та гемостатичні бинти.

Гемостатичні бинти, що рекомендовані комітетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care), безпечні та містять активні елементи, що пришвидшують згортання крові у місцях кровотечі.

Гемостатичний бинт можна також використовувати для контролю кровотечі разом із турнікетом

Зараз дивляться

В індивідуальній аптечці є один гемостатичний бинт і один звичайний стерильний бинт.

Гемостатичні засоби які рекомендовані комітетом TCCC

  • QuikClot Combat Gauze Z-Folded
  • ChitoGauze Pro
  • ChitoSAM100 SAM MEDICAL(3X6 Z-FOLD)
  • CELOX RAPID
  • Celox Gauze
  • XStatTM (більш пристосований для використання при глибоких пораненнях в проблемних зонах з вузьким рановим каналом)

Як використовувати:

Гемостатичний бинт із тугою пов’язкою або без неї можна використовувати для контролю кровотеч у місцях вузлових з’єднань (пахви, пах, шия).

У місцях масивних кровотеч, де неможливо накласти турнікет, або при пораненнях, що не потребують накладання турнікета, можна використати гемостатичний бинт.

Тампонування

  • Визначте точне джерело кровотечі та застосуйте прямий тиск як тимчасовий захід до тампонування
  • Під час тампонування підтримуйте постійний тиск на джерело кровотечі хоча б 90 секунд, щоб втручання було ефективним.
  • Утримуйте прямий тиск на тампонаду над раною принаймні три хвилини (це необхідно, навіть з активним інгредієнтом у кровоспинних бинтах).
  • При тампонуванні великих ран може знадобитися декілька бинтів.
  • Уважно слідкуйте за пораненням, щоб розуміти, чи контролюєте ви кровотечу.

Пам’ятайте:

  • Не тампонуйте гемостатичним бинтом грудну клітину та живіт.
  • В індивідуальній аптечці є один гемостатичний бинт і один звичайний стерильний бинт

Перетампонування при втраті контролю над кровотечею

  • Якщо ви тампонували рану гемостатичним бинтом, вийміть вже накладену тампонаду та затампонуйте заново новим гемостатичним бинтом, якщо він є в наявності.
  • Новий бинт може бути такого ж або іншого типу.
  • Можна застосувати додатковий гемостатичний або звичайний бинт поверх першого.
  • Якщо у вас немає гемостатичного бинта, застосуйте звичайний бинт або тканину для тампонування рани.
Читайте також:
порадиПерша допомога при пораненнях – алгоритм дій

Обережно: використання протермінованих гемостатичних засобів заборонено.

Джерело: Медичний відділ

Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь