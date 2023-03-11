Під час війни, і не тільки, при отриманих пораненнях важливо вчасно зупинити кровотечу. Для цього спеціальні засобі: джгути, турнікети та гемостатичні бинти.

Гемостатичні бинти, що рекомендовані комітетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care), безпечні та містять активні елементи, що пришвидшують згортання крові у місцях кровотечі.

Гемостатичний бинт можна також використовувати для контролю кровотечі разом із турнікетом

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В індивідуальній аптечці є один гемостатичний бинт і один звичайний стерильний бинт.

Гемостатичні засоби які рекомендовані комітетом TCCC

QuikClot Combat Gauze Z-Folded

ChitoGauze Pro

ChitoSAM100 SAM MEDICAL(3X6 Z-FOLD)

CELOX RAPID

Celox Gauze

XStatTM (більш пристосований для використання при глибоких пораненнях в проблемних зонах з вузьким рановим каналом)

Як використовувати:

Гемостатичний бинт із тугою пов’язкою або без неї можна використовувати для контролю кровотеч у місцях вузлових з’єднань (пахви, пах, шия).

У місцях масивних кровотеч, де неможливо накласти турнікет, або при пораненнях, що не потребують накладання турнікета, можна використати гемостатичний бинт.

Тампонування

Визначте точне джерело кровотечі та застосуйте прямий тиск як тимчасовий захід до тампонування

Під час тампонування підтримуйте постійний тиск на джерело кровотечі хоча б 90 секунд, щоб втручання було ефективним.

Утримуйте прямий тиск на тампонаду над раною принаймні три хвилини (це необхідно, навіть з активним інгредієнтом у кровоспинних бинтах).

При тампонуванні великих ран може знадобитися декілька бинтів.

Уважно слідкуйте за пораненням, щоб розуміти, чи контролюєте ви кровотечу.

Пам’ятайте:

Не тампонуйте гемостатичним бинтом грудну клітину та живіт.

В індивідуальній аптечці є один гемостатичний бинт і один звичайний стерильний бинт

Перетампонування при втраті контролю над кровотечею

Якщо ви тампонували рану гемостатичним бинтом, вийміть вже накладену тампонаду та затампонуйте заново новим гемостатичним бинтом, якщо він є в наявності.

Новий бинт може бути такого ж або іншого типу.

Можна застосувати додатковий гемостатичний або звичайний бинт поверх першого.

Якщо у вас немає гемостатичного бинта, застосуйте звичайний бинт або тканину для тампонування рани.

Обережно: використання протермінованих гемостатичних засобів заборонено.

Джерело: Медичний відділ