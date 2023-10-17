Профессор Пол Д. Терри из Университета Теннесси рассказал о влиянии острой пищи на здоровье.

Острой пища становится не только из-за содержания большого количества приправ, а еще из-за продуктов с высоким содержанием капсаицина.

Капсаицин активирует биологические пути ответственные за выброс эндорфинов и дофамина. Таким образом образуется ощущение облегчения или эйфории.

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В последнее время острая пища популяризировалась в США, Великобритании и многих других странах.

Последствиями от острой пищи в ближайшей перспективе могут быть ощущение тепла или жжения на губах и во рту, иногда появляется дискомфорт в желудочно-кишечном тракте и даже головные боли.

В долгосрочной перспективе острая пища может вызвать ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, рак, болезнь Альцгеймера.

Некоторые популяционные исследования показывают, что острая пища снижает риск смертности.

Однако ученые до сих пор не могут достичь общего решения относительно последствий от острой пищи. Для полного консенсуса нужно сделать основательное исследование учитывая образ жизни, вес, вредные привычки и другие факторы.

Источник: The Conversation