Все чаще многие эксперты говорят о том, что зима в Украине будет тяжелой. Уже сейчас украинцы экономно используют электроэнергию и страдают от веерных отключений света из-за вражеских ракетных обстрелов.
Люди ожидают, что в домах зимой будет не так тепло, как раньше. Для того чтобы согреться, нужны не только генераторы, буржуйки и пледы, но и питательные продукты.
Какая еда поможет согреться зимой, рассказывает диетолог Светлана Фус специально для Фактов ICTV.
Что нужно есть, чтобы согреться
Эксперт отмечает, что питание осенью имеет свои особенности. Именно в этот период мы перестраиваем свой рацион на зимний лад.
Чтобы подготовить свой организм к более холодному времени, необходимо позаботиться о многом: об иммунитете, о защите кожи от холода, о нормальной работе пищеварительной системы, о том, чтобы не набрать за зиму лишние килограммы.
Наше питание в течение года должно быть разнообразным и включать в себя овощи, фрукты, каши, хлеб, бобовые, мясо с рыбой и яйцами, молочные продукты, растительные масла, орехи, и конечно же, воду.
Все эти продукты доступны нам круглогодично. Поэтому сделать наше питание полезным не будет проблемой, если заранее продумать и внести определенные изменения в осеннее меню.
Очень важно, особенно в холодное время года, не допускать острого голода.
Ведь когда мы голодны, то чувствуем слабость, сонливость, начинаем мерзнуть. А съеденная в нужное время еда дает приток энергии, увеличивает работоспособность.
Для этого в рационе должно быть достаточное количество белка, сложных углеводов и жиров. Если в рационе белка мало, иммунитет слабеет, меняется гормональный фон, кожа теряет тонус, истощаются мышцы.
Какую пищу нужно есть, когда холодно
Обязательно включайте в осеннее питание легкоусвояемый белок. К примеру, куриное мясо, из которого можно приготовить большое количество разнообразных блюд.
Его лучше тушить, запекать или варить, тогда оно хорошо насыщает и не перегружает желудок. А полноценный состав белка обеспечивает нашу иммунную систему необходимыми для нее аминокислотами.
Жиры необходимы для синтеза гормонов, сохранения воды в суставах и коже. Они являются источником важнейших для организма жирорастворимых витаминов.
К примеру, витамин А необходим для поддержания защитных функций легких, слизистых оболочек и кожи от инфекций.
Желательно, чтобы в питании были не только жиры растительного, но и животного происхождения – сливочное масло, сыры, сметана, яйца и даже немного сала.
Если не брать больше нормы и учесть их в общем количестве жиров в рационе, они дадут сытость и согреют.
Что нужно есть, чтобы согреться: сложные углеводы
Сложные углеводы не только снабжают энергией, но и будут поддерживать длительное время ощущение сытости, улучшать работу кишечника и обмен веществ. Найти их можно:
- в злаках;
- бобовых;
- овощах;
- фруктах.
Эти продукты содержат клетчатку, необходимую для нормальной жизнедеятельности нашей кишечной микрофлоры – важного участника иммунной защиты организма.
Не забывайте о витамине С и температуре пищи
В холодное время года витамин С будет поддерживать иммунитет, укреплять сосуды, защищать кожу. Для того чтобы не уменьшать его поступление в организм осенью, а затем и зимой, необходимо включать в рацион:
- цитрусовые;
- киви;
- замороженные ягоды;
- квашеные овощи.
Важно, чтобы с наступлением холодов “обогрев” шел также изнутри. Теплая пища и насыщает лучше, и согревает. Воду тоже пейте теплой.
Питайтесь разнообразно и полноценно, планируйте свои завтраки, обеды и ужины, не пропускайте их.
Помните, что питанием мы должны покрывать нашу дневную потребность в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах.
Только так ваш организм с наступлением холодов сможет получить максимальное количество необходимых веществ, чтобы бороться с вирусными заболеваниями, депрессией, поддерживать защитные функции кожи и слизистых.