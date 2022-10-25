По словам популярного британского фармацевта Деборы Ли, употребление тыквы может быть чрезвычайно полезным для тех, у кого есть проблемы со сном.

— Тыква содержит большое количество аминокислоты триптофана, а также богата минералами, магнием и цинком, которые очень полезны для сна, — утверждает Дебора.

Триптофан важен для сна, поскольку он является предшественником серотонина и мелатонина.

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Серотонин является нейротрансмиттером головного мозга, который играет неотъемлемую роль в индукции сна и связан с чувством вялости и сонливости.

Мелатонин является основным гормоном сна, который вырабатывается в шишковидной железе, когда наступает дневной свет. Он работает с вашими естественными 24-часовыми биологическими часами для регулирования других функций, таких как температура вашего тела, кровяное давление и уровни других гормонов.

Триптофан содержится в семенах тыквы. Двести мг тыквенных семечек содержат один грамм триптофана.

Тыква также богата магнием. Различные исследования показали, что добавки магния могут улучшить сон.

Например, в одном рандомизированном контролируемом исследовании 2012, в котором участвовали пожилые люди, страдающие бессонницей, у тех, кто принимал магний, наблюдалось значительное улучшение продолжительности сна и качества сна.

Цинк играет решающую роль в поддержании циркадных ритмов. В рандомизированном контролируемом исследовании 2018 года 54 медсестры получали добавку цинка каждые 72 часа в течение месяца или плацебо. В итоге выяснилось, что группа, которая получала цинк, продемонстрировала значительное улучшение показателей качества сна.

Источник: Express