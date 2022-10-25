За словами популярного британського фармацевта Дебори Лі, вживання гарбуза може бути надзвичайно корисним для тих, у кого є проблеми зі сном.

– Гарбуз містить велику кількість амінокислоти триптофану, а також багатий мінералами, магнієм і цинком, які дуже корисні для сну, – стверджує Дебора.

Триптофан важливий для сну, оскільки він є попередником серотоніну і мелатоніну.

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Серотонін є нейротрансмітером головного мозку, який відіграє невід’ємну роль в індукції сну і пов’язаний з почуттям млявості і сонливості.

Мелатонін є основним гормоном сну, який виробляється в шишкоподібної залозі, коли настає денне світло. Він працює з нашими природними 24-годинними біологічними годинниками для регулювання інших функцій, таких як температура вашого тіла, кров’яний тиск і рівні інших гормонів.

Триптофан міститься в насінні гарбуза. Двісті мг гарбузового насіння містять один грам триптофану.

Гарбуз також багатий на магній. Різні дослідження показали, що добавки магнію можуть поліпшити сон.

Наприклад, в одному рандомізованому контрольованому дослідженні 2012, в якому брали участь літні люди, які страждають на безсоння, у тих, хто приймав магній, спостерігалося значне поліпшення тривалості сну і якості сну.

Цинк відіграє вирішальну роль у підтримці циркадних ритмів. У рандомізованому контрольованому дослідженні 2018 року 54 медсестри отримували добавку цинку кожні 72 години протягом місяця або плацебо. В результаті з’ясувалося, що група, яка отримувала цинк, продемонструвала значне поліпшення показників якості сну.

Джерело: Express