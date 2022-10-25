Все частіше багато експертів говорять про те, що зима в Україні буде важкою. Вже зараз українці економно використовують електроенергію та страждають від віялових відключень світла через ворожі ракетні обстріли.
Люди очікують, що в домівках взимку буде не так тепло, як раніше. Для того аби зігрітися, потрібні не тільки генератори, буржуйки та пледи, а й поживні продукти.
Яка їжа допоможе зігрітися взимку, розповідає дієтолог Світлана Фус спеціально для Фактів ICTV.
Що треба їсти, щоб зігрітися
Експертка зазначає, що харчування восени має свої особливості. Саме в цей період ми перебудовуємо свій раціон на зимовий лад.
Щоб підготувати свій організм до більш холодного часу, необхідно подбати багато про що: про імунітет, про захист шкіри від холоду, про нормальну роботу травної системи, про те, щоб не набрати за зиму зайві кілограми.
Наше харчування протягом року має бути різноманітним і містити овочі, фрукти, каші, хліб, бобові, м’ясо з рибою і яйцями, молочні продукти, рослинні масла, горіхи, і звичайно ж, воду.
Всі ці продукти доступні нам цілий рік. Тому зробити наше харчування корисним не буде проблемою, якщо заздалегідь продумати і внести певні зміни в осіннє меню.
Дуже важливо, особливо в холодну пору року, не допускати гострого голоду. Адже коли ми голодні, через це відчуваємо слабкість, сонливість, починаємо мерзнути.
А з’їдена вчасно їжа дає приплив енергії, підвищує працездатність. Для цього в раціоні має бути достатня кількість білка, складних вуглеводів і жирів. Якщо в раціоні білка мало, імунітет слабшає, змінюється гормональний фон, шкіра втрачає тонус, виснажуються м’язи.
Яку їжу потрібно їсти, коли холодно
Обов’язково включайте в осіннє харчування легкозасвоюваний білок. Наприклад, куряче м’ясо, з якого можна приготувати велику кількість різноманітних страв.
Його краще тушкувати, запікати чи варити, тоді воно добре насичує і не перевантажує шлунок.
А повноцінний склад білка забезпечує нашу імунну систему необхідними для неї амінокислотами.
Жири потрібні для синтезу гормонів, збереження вологи в суглобах та шкірі. Вони є джерелом дуже важливих для організму жиророзчинних вітамінів.
Наприклад, вітамін А необхідний для підтримки захисних функцій легень, слизових оболонок і шкіри від інфекцій.
Бажано, щоб у харчуванні були не тільки жири рослинного, а й тваринного походження – вершкове масло, сири, сметана, яйця і навіть трохи сала.
Якщо не брати більше норми, врахувати їх у загальній кількості жирів у раціоні, вони дадуть ситість та зігріють.
Що треба їсти, щоб зігрітися: складні вуглеводи
Складні вуглеводи не тільки забезпечують енергією, але і будуть підтримувати тривалий час відчуття ситості, покращувати роботу кишечника і обмін речовин. Знайти їх можна:
- у злаках;
- бобових;
- овочах;
- фруктах.
Ці продукти містять клітковину, яка необхідна для нормальної життєдіяльності нашої кишкової мікрофлори – важливого учасника імунного захисту організму.
Не забувайте про вітамін С та температуру їжі
У холодну пору року вітамін С підтримуватиме імунітет, зміцнюватиме судини, захищатиме шкіру. Для того, щоб не зменшувати його надходження в організм восени, а потім і взимку, необхідно включати в раціон:
- цитрусові;
- ківі;
- заморожені ягоди;
- квашені овочі.
Важливо, щоб із настанням холодів “обігрів” йшов також зсередини. Тепла їжа і насичує краще, і зігріває. Воду теж пийте теплою.
Харчуйтеся різноманітно і повноцінно, плануйте свої сніданки, обіди та вечері, не пропускайте їх.
Пам’ятайте, що харчуванням ми повинні покривати добову потребу в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах і мінералах.
Тільки так ваш організм з настанням холодів зможе отримати максимальну кількість необхідних речовин, щоб боротися з вірусними захворюваннями, депресією, підтримувати захисні функції шкіри і слизових.