Професор Пол Д. Террі з Університету Теннессі розповів про вплив гострої їжі на здоров’я.

Гострою їжа стає не тільки через вміст великої кількості приправ, а й через продукти з високим вмістом капсаїцину.

Капсаїцин активує біологічні шляхи відповідальні за викид ендорфінів та дофаміну. Таким чином утворюється відчуття полегшення чи ейфорії.

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Останнім часом гостра їжа популяризувалась у США, Великій Британії та багатьох інших країнах.

Наслідками від гострої їжі в найближчій перспективі можуть бути відчуття тепла або печіння на губах та в роті, іноді з’являється дискомфорт в шлунково-кишковому тракті чи й навіть головні болі.

У довгостроковій перспективі гостра їжа може викликати ожиріння, серцево-судинні захворювання, рак, хворобу Альцгеймера.

Деякі популяційні дослідження показують, що гостра їжа знижує ризик смертності.

Однак науковці досі не можуть досягти спільного рішення щодо наслідків від гострої їжі. Для повного консенсусу потрібно зробити ґрунтовне дослідження враховуючи спосіб життя, вагу, шкідливі звички та інші фактори.

Джерело: The Conversation