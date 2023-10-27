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ОРВИ у детей дошкольного возраста: врачи говорят, нормально болеть до 12 раз в год

27 октября 2023, 11:01
Ольга Боднарчук редактор
ОРВИ у детей дошкольного возраста: врачи говорят, нормально болеть до 12 раз в год
Источник: Pixabay

Врач объяснила, почему дети часто болеют простудой, и когда стоит начинать волноваться.

Специалистка Нипуни Раджапаксе уверяет, детям дошкольного возраста свойственно болеть до 12 раз в год, это считается нормой.

Начало сезона острых респираторных вирусных заболеваний почти совпадает с началом массового посещения детских садов. С осени родители начинают активнее отводить детей в дошкольные учреждения.

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Часто летом дети находятся в других странах или городах, там посещают различные развлекательные заведения и мероприятия. Откуда они “привозят” в садик вирусы и бактерии, которые могут поражать других.

ОРВИ — распространенная болезнь среди детей, но часто она легко лечится и проходит без осложнений.

Врач утверждает, что причина ОРВИ — инфекция, но не переохлаждение. Такие вирусы передаются воздушно-капельным путем, в организм попадают через легкие.

После инфицирования токсины вируса атакуют весь организм через кровь. Иммунная система сразу начинает реагировать на “врага”, это часто сопровождается температурой и ломотой в теле.

У детей, посещающих садик, несформированный иммунитет, поэтому они часто болеют, до 12 раз в год.

Младенцы тоже имеют слабый иммунитет, но они меньше контактируют с людьми, поэтому болеют реже.

Инфекционист Нипуни Раджапаксе говорит, ОРВИ длится примерно восемь дней, иногда срок болезни продлевается до двух недель.

Врач предостерегает, стоит внимательно следить за состоянием ребенка, если будут наблюдаться осложнения — нужно обязательно консультироваться со специалистом.

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Источник: Mayo clinic press

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