Согласно статистическим данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), с 24 по 30 января острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и гриппом, заболели 413 969 человек.

Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и соответствует высокому уровню эпидемического процесса. Причем в 12 областях этот показатель характеризуется как очень высокий.

В Киеве и 10 областях эпидемическая активность соответствует среднему уровню.

В информации уточняется, что более 40% заболевших – дети в возрасте до 17 лет.

За минувшую неделю прививки от гриппа сделали 5 477 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 150 116 человек, в том числе 89 868 — из групп медицинского и эпидемического рисков.

В целом с начала эпидемического сезона, с 4 октября 2021 года до 30 января 2022 года, ОРВИ перенесли 10,3% населения страны.

Летальные случаи в результате гриппа зафиксированы не были.

Напомним, что определить, чем именно болеет человек, Covid-19 или другим вирусным заболеванием, возможно только с помощью тестирования.