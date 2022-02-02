Згідно зі статистичними даними Центру громадського здоров’я (ЦГЗ), з 24 до 30 січня на гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема й на грип, захворіли 413 969 осіб.

Це майже на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і відповідає високому рівню епідемічного процесу. Причому в 12 областях цей показник характеризується як дуже високий.

У Києві та 10 областях епідемічна активність відповідає середньому рівню.

В інформації уточнюється, що більше 40% хворих – діти віком до 17 років.

За минулий тиждень щеплення від грипу зробили 5 477 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 150 116 осіб, зокрема 89 868 – з груп медичного та епідемічного ризиків.

В цілому від початку епідемічного сезону, з 4 жовтня 2021 року до 30 січня 2022 року, ГРВІ перенесли 10,3% населення країни.

Летальні випадки в результаті грипу зафіксовані не були.

Нагадаємо, що визначити, на що саме хворіє людина, на Covid-19 або інше вірусне захворювання, можливо тільки за допомогою тестування.