Предлагаемые сегодня на рынке многие продукты для сброса веса и методы похудения не имеют высококачественных доказательств, подтверждающих заявления об их эффективности.

Об этом сообщает группа авторитетных экспертов в систематическом обзоре на ObesitySociety.

Сообщается, что из более чем 20 тыс. упоминаний о 53 пищевых добавках и альтернативных методах похудения только в 0,5% была обнаружена статистически значимая потеря веса до 5 кг.

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При этом несколько популярных и широко используемых продуктов (например, хорионический гонадотропин человека, кетоны малины, витаминные настои) имели настолько низкий эффект, что их вообще не включили в обзор.

Иными словами, результаты обзора подталкивают к очевидному выводу: подавляющее большинство предлагаемых продуктов для похудения — это, образно говоря, деньги на ветер.

Источник: MedsCape