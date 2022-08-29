Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Пищевые добавки для сброса веса: ученые сомневаются в эффективности большинства из них

29 августа 2022, 10:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
схуднення
Источник: Depositphotos

Предлагаемые сегодня на рынке многие продукты для сброса веса и методы похудения не имеют высококачественных доказательств, подтверждающих заявления об их эффективности.

Об этом сообщает группа авторитетных экспертов в систематическом обзоре на ObesitySociety.

Сообщается, что из более чем 20 тыс. упоминаний о 53 пищевых добавках и альтернативных методах похудения только в 0,5% была обнаружена статистически значимая потеря веса до 5 кг.

Сейчас смотрят

Читайте также:
голодування дієта схудненняИнтервальное голодание для похудения — когда поможет и кому стоит воздержаться

При этом несколько популярных и широко используемых продуктов (например, хорионический гонадотропин человека, кетоны малины, витаминные настои) имели настолько низкий эффект, что их вообще не включили в обзор.

Иными словами, результаты обзора подталкивают к очевидному выводу: подавляющее большинство предлагаемых продуктов для похудения — это, образно говоря, деньги на ветер.

Источник: MedsCape

Теги
Ліки Наукові дослідження науковці Похудение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь