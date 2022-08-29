Пропоновані сьогодні на ринку багато продуктів для скидання ваги і методи схуднення не мають високоякісних доказів, що підтверджують заяви про їхню ефективність.

Про це повідомляє група авторитетних експертів у систематичному огляді на ObesitySociety.

Повідомляється, що з більш ніж 20 тис. згадок про 53 харчові добавки і альтернативні методи схуднення тільки в 0,5% була виявлена статистично значуща втрата ваги до 5 кг.

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При цьому кілька популярних і широко використовуваних продуктів (наприклад, хоріонічний гонадотропін людини, кетони малини, вітамінні настої) мали настільки низький ефект, що їх взагалі не включили в огляд.

Іншими словами, результати огляду підштовхують до очевидного висновку: переважна більшість пропонованих продуктів для схуднення — це, образно кажучи, гроші на вітер.

Джерело: MedsCape