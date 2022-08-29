Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Харчові добавки для скидання ваги: вчені мають сумніви щодо ефективності більшості з них

29 Серпня 2022, 10:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
схуднення
Джерело: Depositphotos

Пропоновані сьогодні на ринку багато продуктів для скидання ваги і методи схуднення не мають високоякісних доказів, що підтверджують заяви про їхню ефективність.

Про це повідомляє група авторитетних експертів у систематичному огляді на ObesitySociety.

Повідомляється, що з більш ніж 20 тис. згадок про 53 харчові добавки і альтернативні методи схуднення тільки в 0,5% була виявлена статистично значуща втрата ваги до 5 кг.

Зараз дивляться

Читайте також:
лимон мед имбирьЧим корисні імбир, лимон, мед для схуднення

При цьому кілька популярних і широко використовуваних продуктів (наприклад, хоріонічний гонадотропін людини, кетони малини, вітамінні настої) мали настільки низький ефект, що їх взагалі не включили в огляд.

Іншими словами, результати огляду підштовхують до очевидного висновку: переважна більшість пропонованих продуктів для схуднення — це, образно кажучи, гроші на вітер.

Джерело: MedsCape

Теги
Ліки Наукові дослідження науковці Схуднення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь