Специалисты считают, что мозг сигнализирует нам, чего не хватает организму именно с помощью безудержных желаний.

Бывает, что хочется прямо сейчас срочно съесть шоколадное печенье или гамбургер, а в другой раз — гуакамоле или чипсы со вкусом лука. И эти желания затмевают все остальные, мешают работать или сосредоточиться для выполнения ответственной работы.

Так о чем же хочет сказать нам мозг?

Сейчас смотрят

О стрессе говорит тяга к сладкому

Эндокринологи напоминают, что стресс вызывает повышение гормона кортизола. Если уровень кортизола слишком высок, уровень сахара в крови повышается, что, в свою очередь, приводит к высвобождению большого количества инсулина. Тогда уровень сахара в крови снова падает и мы испытываем безудержную тягу к шоколаду и другим сладостям.

О недостатке воды свидетельствует тяга к мясным блюдам

Если того количества воды, которое вы пьете в течение дня, недостаточно для организма, ваше тело испытывает жажду, которую иногда путает с голодом.

Эндокринологи считают, что иногда именно это вызывает появление желания есть и есть мясные деликатесы, а еще лучше — сочные гамбургеры.

О слишком строгой диете говорит тяга к чипсам или пицце

Если вы придерживаетесь строгой диеты, которая запрещает вам чипсы, пиццу, пасту с соусом, в конце концов эти продукты могут стать навязчивой идеей.

Долго обходясь листьями свежего салата или нарезанным грейпфрутом и избегая блюд, которые любите, вы подвергаете тело стрессу.

— Если вам трудно думать о чем-то другом, кроме пиццы, пасты, печенья, возможно, вам не хватает углеводов для того, чтобы тело могло функционировать продуктивно, — говорят специалисты.

Эндокринологи советуют обратиться к диетологу с тем, чтобы разнообразить диету, не нарушая баланс.

Организм хочет насытиться тем, чего завтра не будет, мороженым

Как известно, всегда хочется того, чего нет. Зимой иногда, несмотря на холод, хочется шарик сливочного мороженого с клубникой.

И вот наконец с наступлением лета вы можете получить желаемое и не можете им насытиться.

Специалисты называют это сезонными желаниями. Потому что организм понимает, скоро такие деликатесы как мороженое, снова будут недоступны, поэтому надо наесться впрок.

Источник: Schweizer-illustrierte: body-health