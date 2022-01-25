Исследование, которое финансируется правительством Великобритании, предприняло попытку ответить на вопрос: почему некоторые люди с симптомами Covid-19 не проходят тестирование на вирус. Что им мешает это сделать?

Тестирование людей с симптомами Covid-19 стало по сути основной ответной мерой Британии на пандемию, поскольку снижает передачу за счет выявления и изоляции носителей вируса.

В рамках исследования, более 4 млн участников сообщали о любых симптомах, которые они чувствуют, через специальное приложение.

И хотя правила тестирования менялись во время пандемии, но одно осталось неизменным: если у вас есть один из трех основных симптомов Covid-19, перечисленных Национальной службой здравоохранения Британии (лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса или обоняния), нужно пройти ПЦР-тест.

Результаты оказались удивительными

Во-первых, люди с меньшей вероятностью проходили тестирование, если у них был только один из трех симптомов или если их симптомы длились всего день. Это говорит о том, что у людей может быть ошибочное представление о том, что у них вряд ли Covid-19, если симптомы кратковременны или слабо выражены.

Во-вторых, 40% участников не смогли определить все три симптома, которые позволяют пройти тест на Covid-19. 80% респондентов в возрасте 25–34 лет могли определить все три симптома. В старшей же возрастной группе, от 75 лет, это оказалось под силу только 25%.

В-третьих, даже когда люди знали, что им нужно пройти тест, они не всегда могли это сделать. Среди тех, кто хотел, но не смог его получить, наиболее распространенными причинами были следующие:

я не знал, куда идти, чтобы пройти тестирование

я не смог добраться до места тестирования

я пытался пройти тест, но не смог его пройти

Результаты показывают, что необходимо приложить усилия, чтобы информировать общественность о том, что даже легкие симптомы могут быть Covid-19.

В последнее время прозвучали призывы расширить список симптомов, поскольку у многих людей могут симптомы, отличные от основных трех. Учитывая появление новых вариантов коронавирусной инфекции.