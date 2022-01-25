Дослідження, яке фінансується урядом Великої Британії, зробило спробу відповісти на питання: чому деякі люди з симптомами Covid-19 не проходять тестування на вірус. Що їм заважає це зробити?

Тестування людей з симптомами Covid-19 стало фактично основною відповіддю Британії на пандемію, оскільки знижує передачу завдяки виявленню та ізоляції носіїв вірусу.

В рамках дослідження більше 4 млн учасників повідомляли про будь-які симптоми, які вони відчувають, через спеціальний додаток.

І хоча правила тестування змінювалися під час пандемії, але одне залишилося незмінним: якщо у вас є один з трьох основних симптомів Covid-19, перерахованих Національною службою охорони здоров’я Британії (лихоманка, постійний кашель, втрата смаку або нюху), потрібно пройти ПЛР-тест.

Результати виявилися дивовижними

По-перше, люди менш імовірно пройшли тестування, якщо вони мали лише один з трьох симптомів або якщо їхні симптоми тривали лише день. Це говорить про те, що у людей може бути помилкове уявлення про те, що у них навряд чи Covid-19, якщо симптоми короткочасні або слабко виражені.

По-друге, 40% учасників не змогли визначити всі три симптоми, які дозволяють пройти тест на Covid-19. 80% респондентів віком від 25 до 34 років могли визначити всі три симптоми. У старшій же віковій групі, від 75 років, це виявилося під силу тільки 25%.

По-третє, навіть коли люди знали, що їм потрібно пройти тест, вони не завжди могли це зробити. Серед тих, хто хотів, але не зміг його отримати, найбільш поширеними причинами були наступні:

я не знав, куди йти, щоб пройти тестування

я не зміг дістатися до місця тестування

я намагався пройти тест, але не зміг його пройти

Результати показують, що необхідно докласти зусиль, щоб інформувати громадськість про те, що навіть легкі симптоми можуть бути Covid-19.

Останнім часом прозвучали заклики розширити список симптомів, оскільки у багатьох людей можуть симптоми, відмінні від основних трьох. З огляду на появу нових варіантів коронавірусної інфекції.