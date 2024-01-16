В марте, когда закончатся школьные экзамены, 17-летний Хемеш Чадалавада из Гайдарабада надеется запустить в продажу разработанный и изготовленный собственноручно гаджет, который поможет заботиться о близких, страдающих болезнью Альцгеймера или другими видами деменции.

Парень принципиально настаивает, чтобы монитор, который называется Alpha, продавался по доступной для большинства цене.

Что представляет собой монитор Alpha

Легкий и компактный монитор Alpha можно носить как бейдж или нарукавную повязку. Он включает сигнал тревоги, когда тот, кто его носит, начинает двигаться в неизвестном направлении, и предупреждает опекуна, если пациент упал или ушибся.

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Большинство подобных устройств работают с помощью Wi-Fi или Bluetooth, поэтому, когда человек выходит за пределы ограниченного диапазона частот, соединение теряется, а вместе с ним и мониторинг.

Но монитор Alpha может обнаружить человека на расстоянии 3-5 км благодаря технологии LoRa, которую парень использует.

Монитор также измеряет пульс и температуру, а еще напоминает людям, когда принимать лекарства. Но Чадалавада работает над тем, чтобы и дальше совершенствовать свое устройство.

Как у мальчика появилась идея создания устройства

12-летний Хемеш много времени проводил со своей бабушкой, которая, кроме всего прочего, была известной чиновницей, она общалась с ведущими политиками штата Телангана.

Однако диагноз болезнь Альцгеймера все изменил. Она забывала выключать газовую плиту, выходила ночью на улицу в ночной рубашке и представляла, что едет куда-то поездом.

Ей было всего 63 года, и внук очень переживал изменения, которые произошли с любимой бабушкой. Он очень волновался, что однажды она выйдет незаметно из дома и исчезнет. А они не смогут ей помочь, когда такая помощь женщине понадобится.

Мальчик где-то услышал историю, что одна семья искала своего отца, страдавшего болезнью Альцгеймера, более двух лет после того, как он ушел со двора. Так и не нашли.

Это поразило Хемеша до глубины души, и он уже тогда решил создать такое устройство, которое бы отслеживало передвижения больного и позволяло всегда его находить.

Путь к Alpha

Хемеш любил робототехнику и всерьез занялся разработкой устройства, которое бы помогало таким людям, как его бабушка.

В 2022 году он выиграл грант в размере 10 млн рупий (100 тыс. фунтов стерлингов) на конкурсе Samsung Solve for Tomorrow. Способному парню назначили наставниками лучших инженеров Samsung.

Чтобы понять потребности людей с болезнью Альцгеймера (их в Индии примерно 8,8 млн), Чадалавада провел время в дневном стационаре Общества больных болезнью Альцгеймера, изучая их потребности.

И вот монитор Alpha уже на старте серийного запуска в производство.

А любознательный юноша планирует изучать робототехнику в университете за рубежом. Свою цель он формулирует четко — создавать гаджеты, которые помогут людям во всем мире. Но, в первую очередь, в Индии.

Фото: Hemesh Chadalavada