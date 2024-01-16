У березні, коли закінчаться шкільні іспити, 17-річний Хемеш Чадалавада із Гайдарабаду сподівається запустити у продаж розроблений і виготовлений власноруч гаджет, який допоможе піклуватися про близьких, що хворіють на хворобу Альцгеймера чи інші види деменції.

Хлопець принципово наполягає, щоб монітор, який називається Alpha, продавався за доступною для більшості ціною.

Що являє собою монітор Alpha

Легкий і компактний монітор Alpha можна носити як бейдж або нарукавну пов’язку. Він вмикає сигнал тривоги, коли той, хто його носить, починає рухатися в невідомому напрямку, і попереджає опікуна, якщо пацієнт впав або забився.

Зараз дивляться

Більшість подібних пристроїв працюють за допомогою Wi-Fi або Bluetooth, тому, коли людина виходить за межі діапазону своїх частот, з’єднання втрачається, а разом з ним і моніторинг.

Але монітор Alpha може виявити людину на відстані 3-5 км завдяки технології LoRa, яку хлопець використовує.

Монітор також вимірює пульс і температуру, а ще нагадує людям, коли приймати ліки. Проте Чадалавада працює над тим, щоб і далі вдосконалювати свій пристрій.

Як у хлопчика з’явилася ідея створення пристрою

12-літній Хемеш багато часу проводив із своєю бабусею, яка, окрім усього іншого, була знаною високопосадовицею, що спілкувалася із провідними політиками штату Телангана.

Проте діагноз хвороба Альцгеймера все змінив. Вона забувала вимикати газову плиту, виходила вночі на вулицю у нічній сорочці і уявляла, що їде кудись поїздом.

Їй було лише 63 роки, і онук дуже переживав зміни, які сталися з улюбленою бабусею. Він дуже хвилювався, що одного разу вона вийде непомітно з будинку і зникне. А вони не зможуть їй допомогти, коли така допомога жінці знадобиться.

Хлопчик десь почув історію, що одна родина шукала свого батька, що страждав на хворобу Альцгеймера, понад два роки після того, як він пішов з двору. Так і не знайшли.

Це вразило Хемеша до глибини душі, і він уже тоді вирішив створити такий пристрій, який би відстежував пересування хворого і давав змогу завжди його знаходити.

Шлях до Alpha

Хемеш любив робототехніку і серйозно зайнявся розробкою пристрою, який би допомагав таким людям, як його бабуся.

У 2022 році він виграв грант у розмірі 10 млн рупій (100 тис. фунтів стерлінгів) на конкурсі Samsung Solve for Tomorrow. Здібному хлопцю призначили наставниками найкращих інженерів Samsung.

Щоб зрозуміти потреби людей з хворобою Альцгеймера (їх в Індії приблизно 8,8 млн ), Чадалавада провів час у денному стаціонарі Товариства хворих на хворобу Альцгеймера, вивчаючи їхні потреби.

І ось монітор Alpha вже на старті серійного запуску у виробництво.

А допитливий юнак планує вивчати робототехніку в університеті за кордоном. Свою мету він формулює чітко – створювати гаджети, які допоможуть людям в усьому світі. Але, в першу чергу, в Індії.

Фото: Hemesh Chadalavada