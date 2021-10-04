Сегодня, 4 октября, открывается сезон присуждения легендарных Нобелевских премий. Начинают триумфальное шествие номинантов пионеры в области разработки мРНК вакцин против Covid-19 и исследований иммунной системы. Они могут быть удостоены премии в области медицины в €1 млн.

По словам экспертов, опрошенных AFP, прорывы в области рака груди, новые подходы к лечению ревматологии, а также исследования эпигенетики, клеточной адгезии и устойчивости к антибиотикам также имеют хорошие шансы на победу.

В этом году особенно выделяются два имени, учитывая продолжающуюся пандемию: Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США, пионеры вакцин на основе матричной РНК (мРНК) и профессора Пенсильванского университета.

Их открытия, опубликованные в 2005 году, проложили путь к разработке вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, которые уже были введены более чем миллиарду человек во всем мире.

Эта технология также показала многообещающие результаты при использовании против других заболеваний.

Основатель призов, шведский изобретатель динамита Альфред Нобель, заявил в своем завещании, что награды должны достаться тем, кто принес “величайшую пользу человечеству”, что сделало создателей Covid-вакцин очевидным выбором.

— Было бы ошибкой со стороны Нобелевского комитета не присуждать премию вакцине мРНК в этом году, даже если это немного рискованно, — сказала, глава отдела науки шведского общественного радио Ульрика Бьоркстен.

Она отметила, что эта работа также может быть достойна Нобелевской премии по химии, о которой будет объявлено в среду.

Однако многие считают, что дуэту, занимающему руководящие должности в немецкой лаборатории BioNTech, возможно, придется подождать признания.

Известно, что различные комитеты, которым поручено выбирать победителей научных премий, полагают, что должны пройти годы или даже десятилетия, чтобы можно было оценить истинное влияние открытия до присуждения Нобелевской премии.

Теоретически в завещании Нобеля также оговаривалось, что призы должны выплачиваться за работу, выполненную в прошлом году, но это редко принималось во внимание.

Интрига момента

По мнению некоторых экспертов, приз в области медицины, скорее всего, получат 88-летний американец Макс Купер и 90-летний франко-австралиец Жак Миллер за их открытие, что белые кровяные клетки, важные для иммунной системы человека, делятся на две категории: B и T-лимфоциты.

Известно, что Т-клетки также сыграли роль в понимании иммунитета к Covid-19.

В 2019 году они оба получили престижную премию Ласкера, которую часто рассматривают как предшественницу Нобелевской премии.

Но тот факт, что они еще не получили Нобелевскую премию, рассматривается как аномалия.

Изучение того, как поведение и окружающая среда могут вызывать изменения, влияющие на работу генов, — область, известная как эпигенетика, — также рассматривается как возможность для вручения престижной награды.

В разгар Covid-19

За заслуги в борьбе с раком груди имеют шансы на победу и американцы Деннис Слэмон и Мэри-Клэр Кинг, которые определили гены риска, открывшие путь к лечению грозной патологии.

Другой специалист по генам, американец ливанского происхождения Худа Зогби, открывший ген, ответственный за синдром Ретта (психоневрологическое наследственное заболевание, приводящее к тяжелой форме умственной отсталости), также входит в число потенциальных соискателей.

Австралийско-британский ученый Марк Фельдманн и британец Равиндер Майни также упоминались в течение многих лет за то, что они определили роль цитокина при ревматоидном артрите.

Джулиан Дэвис из Великобритании провел фундаментальные исследования устойчивости к антибиотикам, серьезной проблемы общественного здравоохранения.

Хотя награда 2020 года была вручена в разгар пандемии, это первый раз, когда весь процесс отбора прошел под тенью Covid-19.

Кандидатуры закрылись в конце января, когда в то же время в прошлом году новый коронавирус все еще был в основном ограничен Китаем.

Приз 2020 года все-таки достался вирусным исследованиям, хотя и открытию вируса гепатита С.

Нобелевский сезон продолжится присуждением премии по физике и химии, за которыми следуют долгожданные призы по литературе и за вклад в борьбу за мир. Сезон призов завершится экономикой в понедельник, 11 октября.

Нобелевские премии этого года приходят с чеком на 10 млн шведских крон ($1,1 или €1 млн).