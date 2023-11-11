Календула: лечебные свойства и противопоказания

Это растение растет почти повсеместно — на огородах, клумбах, в запущенных поселках или хуторах. Речь идет о календуле, также известной как ноготки. Из-за мощных лечебных свойств ее очень любят фитотерапевты. Благодаря своему химическому составу календула обладает ранозаживляющим и бактерицидным действием. Факты ICTV с фитотерапевтом Олесей Сушко расскажут о показаниях и противопоказаниях календулы.

Лечебные свойства календулы

Доказано, что цветы календулы содержат различные эфирные масла, дубильные вещества, кислоты, витамины А и С, каротин, а также сильнодействующие фитонциды. Именно благодаря этим веществам и проявляются целебные свойства растения.

— Чаще всего календулу применяют при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей. А еще это растение будет полезно для тех, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой, — говорит врач.

Календула также снижает артериальное кровяное давление и повышает метаболическую функцию печени. Способствует выделению желчи, поэтому уменьшению билирубина и холестерина в желчи. То есть, профилактика желчно-каменной болезни, холециститов, воспаления печени и желчевыводящих путей.

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Также препараты из календулы обладают антисептическим и противовоспалительным действием. Настоем из календулы советуют полоскать горло при ангине, тонзиллитах или стоматитах.

Календула обладает и успокаивающим действием. Препараты на ее основе оказывают успокаивающее действие на ЦНС, снижают рефлекторную возбудимость, артериальное давление, усиливают сердечную деятельность, увеличивают амплитуду и замедляют сердечные сокращения. Повышают секреторную функцию почек, поэтому помогают при отеках, улучшают состав желчи.

— Календула имеет очень насыщенный состав. Этот цветок постоянно изучают. Среди прочего она также обладает спазмолитическими свойствами, то есть помогает уменьшить спазмы и боль. Календула широко применяется при лечении различных сердечных заболеваниях, которые сопровождаются отеками, одышкой, сердцебиением, при гипертонической болезни 1-2 степени, — говорит Олеся Сушко.

В цветочных корзинках растения содержится большое количество биофлавоноидов, которые имеют противоаллергическое, противоопухолевое и антимикробное действие. Особенно на стафилококки, стрептококки и противовирусное действие на вирусы герпеса, а также гриппа типа А и А 2.

В медицине календула также применяется при лечении холециститов, гепатитов, язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки, при гастритах, язвенных колитах, при энтероколитах. Фитотерапевты советуют сочетать календулу с другими лекарственными растениями.

— Хорошо сочетается календула с тысячелистником обыкновенным, ромашкой лекарственной. И как раз при заболеваниях желудочно-кишечного тракта будет хороший лечебно-оздоровительный эффект, — говорит врач.

Очень хорошо календула зарекомендовала себя в гинекологии. Используются внутренне, как кровоостанавливающее средство при различных расстройствах менструального цикла и послеродовой период.

Также календула используется как наружное средство при язвах, эрозии шейки матки. Делают спринцевания или смачивают тампоны настоем календулы.

А еще — растение полезно при лечении язв, ожогов, порезов, трещин, экземе. В таких случаях используют мазь на его основе.

— В народной медицине настой календулы использовался как простое, дешевое и очень эффективное средство для лечения различных кожных заболеваний. Например, для сведения бородавок или при фурункулах кожи, — говорит Олеся Сушко.

Настойка календулы очень хорошо способствует ускорению регенерации тканей кожи, заживлению ран. Календула – настоящий природный антибиотик.

Настой этого растения также способен помочь при диарее и других расстройствах пищеварения. Все — благодаря содержанию дубильных веществ, которые обладают вяжущим действием.

Противопоказания к использованию календулы

Основные противопоказания — это индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к календуле. Также не рекомендуют использовать календулу в период беременности и грудного вскармливания.

— Принимать препараты из этого растения нельзя гипотоникам. Не следует пить календулу одновременно с другими препаратами успокаивающего действия. А еще следует быть осторожными при некоторых заболеваниях печени. Я однозначно советую перед приемом календулы посоветоваться с врачом, — предостерегает фитотерапевт.

Кстати, огромных запасов высушенной календулы не делайте, потому что полезные свойства в высушенном виде растение сохраняет не более полутора лет.