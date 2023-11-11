Календула: лікувальні властивості та протипоказання

Ця рослина росте майже повсюди – на городах, клумбах, в запущених селищах чи хуторах. Йдеться про календулу, також відому як нагідки. Через потужні лікувальні властивості її дуже полюбляють фітотерапевти. Завдяки своєму хімічному складу календула має ранозагоювальну та бактерицидну дію. Факти ICTV з фітотерапевткою Олесею Сушко розкажуть про показання та протипоказання календули.

Лікувальні властивості календули

Доведено, що квіти календули містять різні ефірні олії, дубильні речовини, кислоти, вітаміни А і С, каротин, а також сильнодійні фітонциди. Саме завдяки цим речовинам і проявляються цілющі властивості рослини.

– Найчастіше календулу застосовують у лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, дихальних шляхів. А ще ця рослина буде корисна для тих, у кого проблеми з серцево-судинною системою, – каже лікарка.

Календула також знижує артеріальний кров’яний тиск і підвищує метаболічну функцію печінки. Сприяє виділенню жовчі, а отже, зменшенню білірубіну та холестерину у жовчі. Тобто, профілактиці жовчно-кам’яної хвороби, холециститів, запалення печінки і жовчо-вивідних шляхів.

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Також препарати з календули мають антисептичну і протизапальну дію. Настоєм із календули радять полоскати горло при ангіні, тонзилітах чи стоматитах.

А ще календула має заспокійливу дію. Препарати на її основі виявляють заспокійливу дію на ЦНС, знижують рефлекторну збудливість, артеріальний тиск, підсилюють серцеву діяльність, збільшують амплітуду й уповільнюють серцеві скорочення. Підвищують секреторну функцію нирок, тому допомагають при набряках, покращують склад жовчі.

– Календула має дуже насичений склад. Цю квітку постійно вивчають. Серед іншого вона також має спазмолітичні властивості, тобто допомагає зменшити спазми та біль. Календула широко застосовується при лікуванні різних серцевих захворюваннях, які супроводжуються набряками, задишкою, серцебиттям, при гіпертонічній хворобі 1-2 ступеня, – каже Олеся Сушко.

У квіткових кошиках рослини міститься велика кількість біофлавоноїдів, які мають протиалергійну, протипухлинну та антимікробну дію. Особливо на стафілококи, стрептококи та противірусну дію на віруси герпесу, а також грипу типу А і А 2.

У медицині календула також застосовується при лікуванні холециститів, гепатитів, виразкової хвороби шлунка, 12-палої кишки, при гастритах, виразкових колітах, при ентероколітах. Фітотерапевти радять поєднувати календулу із іншими лікарськими рослинами.

– Добре поєднується календула з деревієм звичайним, ромашкою лікарською. І якраз при захворюваннях шлунково-кишкового тракту спостерігатиметься хороший лікувально-оздоровчий ефект, – каже лікарка.

Дуже добре календула зарекомендувала себе в гінекології. Використовуються внутрішньо, як кровоспинний засіб у різних розладах менструального циклу і післяпологовий період.

Також календула використовується як зовнішній засіб при виразках, ерозії шийки матки. Роблять спринцювання або змочують тампони настоєм календули.

А ще – рослина корисна у лікуванні виразок, опіків, порізів, тріщин, екземи. У таких випадках використовують мазь на її основі.

– У народній медицині настій календули використовувався як простий, дешевий і дуже ефективний засіб для лікування різних шкірних захворювань. Наприклад, для зведення бородавок чи при фурункулах шкіри, – каже Олеся Сушко.

Настойка календули дуже добре сприяє прискоренню регенерації тканин шкіри, заживленню ран. Календула – справжній природний антибіотик.

Настій цієї рослини також здатний допомогти при діареї та інших розладах травлення. Все – завдяки вмісту дубильних речовин, які мають в’язку дію.

Протипоказання до використання календули

Основні протипоказання – це індивідуальна непереносимість або підвищена чутливість до календули. Також не рекомендують використовувати календулу в період вагітності та грудного вигодовування.

– Приймати препарати з цієї рослини не можна гіпотонікам. Не слід пити календулу одночасно з іншими препаратами заспокійливої ​​дії. А ще слід бути обережними при деяких захворюваннях печінки. Я однозначно раджу перед прийомом календули порадитися з лікарем, – застерігає фітотерапевтка.

До речі, величезних запасів висушеної календули не робіть, бо корисні властивості у висушеному вигляді рослина зберігає не більш ніж півтора року.