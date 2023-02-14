Гастрит — це запалення, подразнення або ерозія слизової оболонки шлунку. Першими симптомами хвороби є біль у животі, печія, нудота, а також втрата апетиту.

Гастрит може мати дуже індивідуальні прояви, в деяких випадках хвороба навіть протікає майже безсимптомно.

Причиною гастриту може стати систематичне порушення нормального режиму харчування, тривале подразнення шлунка від вживання гострої, смаженої, жирної їжі, надмірного споживання алкоголю, паління цигарок, а також при хронічному стресі.

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Люди, які страждають від гастриту, лікарі прописують спеціальний тип харчування. Дієта при гастриті сприяє нормалізації вироблення соляної кислоти та зменшує подразнення слизової оболонки шлунка.

Факти ICTV дізнавалися, які продукти можна їсти при гастриті, а що краще викреслити з раціону.

Дієта при гастриті: як харчуватися

Лікар-гастроентеролог Дарʼя Шевченко зазначає, що при гастриті необхідно вживати невеликі обсяги їжі в один і той самий час. Якщо їсти невеликими порціями та дотримуватися певного режиму, харчові продукти будуть встигати перетравлюватися, відповідно, не будо надмірного навантаження на слизову оболонку шлунка.

– У середньому протягом дня потрібно їсти близько пʼять-шість разів, – радить лікар.

За словами лікаря, харчування при гострому гастриті має включати:

нежирні сорти м’яса (кролик, курка, телятина, індичка);

рибу (минтай, щука, окунь річковий, тріска);

вчорашній пшеничний хліб;

галетне печиво;

відварені яйця (не більше двох на день).

Також дієта при загостренні гастриту може містити:

овочеві супи , приготовані на воді з додаванням круп;

, приготовані на воді з додаванням круп; розварені каші (гречка, рис, вівсянка).

Шевченко зазначає, що при гастриті необхідно вживати овочеві супи-пюре та бульйони на нежирному м’ясі. При приготуванні страв, не змажте овочі та не додавайте томатну пасту.

– При запаленні слизової оболонки шлунка можна вживати такі овочі: картопля, буряк, кабачки, цвітну капусту, моркву. З фруктів при гастриті можна їсти авокадо, банани, запечені яблука та груші, – зазначає лікар-гастроентеролог.

Шевченко також додає, що при ерозивному (появі на слизовій оболонці шлунка поверхневих дефектів) та атрофічному (стоншенні слизового шару шлунка) гастритах дієта має бути максимально строгою.

– Усі страви відварюються чи готуються на парі. Необхідно вживати їжу оптимальної температури (не гарячу і не холодну), ретельно її пережовувати, – радить лікар.

Дієта при хронічному гастриті включає страви:

приготовлені на парі (котлети, тюфтельки);

знежирені молочні та кисломолочні продукти;

супи на овочевих бульйонах.

Шевченко додає, що дієта при такому захворюванні як гастрит, дуже важлива!

– При недотриманні дієтичних рекомендацій гастрит може призвести до виразкової хвороби, кровотечі та анемії, – каже лікар.

Що стосується напоїв при дієті, то пацієнтам можна вживати неміцний чай, відвар шипшини, а також банановий, полуничний та морквяний соки в невеликій кількості.

– При загостренні гіпоацидного (зі зниженою кислотністю) гастриту рекомендовано пити мінеральну воду, щоб нормалізувати кислотність шлунка, – додає Шевченко.

Також при гастриті можна вживати знежирене молоко, ряжанку, йогурт, сир та кефір, оскільки в них містяться пробіотики, які необхідні для нормального функціонування шлунково-кишкового тракту.

– Також при гастриті можна вживати такі солодощі: мармелад, желе, пастилу, зефір. Також при гастриті дозволені натуральний мед, згущене молоко та варення, – радить лікар.

Дієта при гастриті з підвищеною/зі зниженою кислотністю

– При гастриті з підвищеною кислотністю збільшується секреція соляної кислоти, що призводить до запалення та пошкодження стінок шлунка, – зазначає лікар.

Відповідно, при такому гастриті у раціоні мають бути продукти, що сприяють зниженню кількості шлункового соку. Дієта при гастриті з підвищеною кислотністю:

відварені, тушковані, запечені овочі;

нежирні види м’яса та риби;

овочеві супи;

вівсяна, рисова, манна та гречана каші;

хурма без шкірки,

некислі сорти яблук, груші, банани;

можна пити картопляний сік.

При гастриті з підвищеною кислотністю потрібно відмовитися від цибулі, капусти, помідорів, грибів, а також рибних та м’ясних бульйонів, соління та маринадів.

– З раціону необхідно виключити гострі овочеві закуски, копченості, кондитерські вироби зі здобного тіста, пироги, чорний хліб, – радить Шевченко.

При гастриті зі зниженою кислотністю погіршуються перетравлення їжі, тому варто вживати продукти, що сприяють посиленню моторики шлунка та стимуляції вироблення шлункового соку.

Дієта при гастриті зі зниженою кислотністю:

яйця (некруто або омлет);

добре розварені каші;

варені макаронні вироби;

нежирне м’ясо, рибу у відвареному та запеченому вигляді,

супи з додаванням круп;

абрикосовий, морквяний та гарбузові соки.

– Для нормалізації роботи шлунка також слід вживати овочі (броколі, томати, гарбуз, огірки, морква). При гіпоацидному гастриті можна їсти банани, яблука, цитрусові, – радить лікар.

Харчування при гастриті зі зниженою кислотністю не повинно містити м’ясні та рибні консерви, квасоляні та горохові супи, цибулю, часник, редьку, редис, солодкий перець. Також варто зменшити вживання кондитерських виробів та шоколаду.

Які продукти не можна вживати при гастриті

При гастриті не можна вживати жирні сорти м’яса (свинина, баранина), копчені продукти, солону рибу, ковбаси, сало. А також:

житній та свіжий хліб;

каші: бобові, перлові, ячні, кукурудзяні;

жирні молочні продукти.

– Дієта при гастриті виключає спеції, приправи, м’ясні та рибні консерви, соління. Також необхідно зменшити вживання твердого сиру, виробів із листкового та здобного тіста, – радить Шевченко.

Продукти, яких слід уникати в раціоні при гастриті:

Білий хліб.

Класичні макарони, а також інші вироби з білої муки.

Цукерки, печиво та солодкі десерти.

Картопля фрі та панірування.

Кислі фрукти та овочі.

Кукурудза та страви з неї.

Білокачанна капуста.

Баклажани.

Редька, ріпа.

Болгарський перець.

Жирна їжа, бакалія.

Морозиво, торти та тістечка, випічка.

Маринади, майонез, вершкові соуси.

Горіхи та горіхове масло (лише в невеликих кількостях).

Чипси та упаковані снеки.

Оброблене м’ясо (ковбаса, сосиски).

Червоне м’ясо, а також качка та гуска.

Копчені продукти.

Цибуля та часник (можна лише в невеликі кількості).

Спеції, трави, приправи (особливо забороняється чорний перець ).

). Томат та томатні продукти (сік, паста, соус).

Щодо напоїв, то варто відмовитись від:

Холодних напоїв з високим вмістом цукру – газовані та енергетичні.

Кислих соків (цитрусового та томатного).

Деякі інші фруктові соки можуть бути дозволені, але лише з низьким вмістом кислоти та цукру.

Алкогольних напоїв, особливо вина, пива та коктейлів.

Дієта при гастриті: меню на тиждень

– Дієта при гастриті має тривати щонайменше три місяці. Для попередження рецидиву слід дотримуватись дієтичного харчування все життя, – каже Шевченко.

День 1

Сніданок: протертий домашній сир з ягодами, чай з молоком.

Другий сніданок: один банан.

Обід: молочний манний суп, парові курячі котлети, яблучний кисіль.

Вечеря: відварений хек з макаронами з цілозернового борошна, відвар шипшини.

Перекус: молоко з галетним печивом.

День 2

Сніданок: гречана (протерта) молочна каша, компот із сухофруктів.

Другий сніданок: ягідний кисіль.

Обід: протертий рисово-молочний суп, відварене м’ясо, морквяне пюре, відвар ромашки.

Вечеря: рибні парові котлети з картопляним пюре, мінеральна вода без газу.

Перекус: молоко з галетним печивом.

День 3

Сніданок: два яйця, підсушений хліб, чай із вершками.

Другий сніданок : смузі з банана з додаванням некислих ягід.

Обід: овочевий суп-пюре, м’ясні парові тюфтельки з напівв’язкою рисовою кашею, компот з яблук та груш.

Вечеря: відварена риба з соусом бешамель, протерта гречана каша, відвар шипшини.

Перекус: молоко з галетним печивом.

День 4

Сніданок: сирна запіканка, компот зі свіжих фруктів.

Другий сніданок: печені яблука з горіхами.

Обід: курячий суп з вермішеллю, ризотто з гарбузом та запеченою телятиною, відвар ромашки.

Вечеря: гречаники з фаршем на пару або припущені в невеликій кількості води, чай з молоком.

Перекус: молоко з галетним печивом.

День 5

Сніданок: омлет з двох яєць, шматочок цілозернового хліба з м’яким слабосолоним сиром, мінеральна вода без газу.

Другий сніданок: мікс некислих ягід або кисіль з них.

Обід: варена риба, запіканка з кабачків та моркви, неміцний зелений чай.

Вечеря: шматочок відвареної курки з гарбузовим пюре, заправленим шматочком вершкового масла, компот із сухофруктів.

Перекус: молоко з галетним печивом.

День 6

Сніданок: відварена вівсянка з несолодким йогуртом, неміцний зелений чай.

Другий сніданок: фруктове желе.

Обід: суп рисовий молочний протертий, картопляна запіканка, фарширована відвареним м’ясом, компот з яблук.

Вечеря: відварена сьомга з запіканкою із цвітної капусти, відвар ромашки.

Перекус: молоко з галетним печивом.

День 7

Сніданок: вареники ліниві з нежирним несолодким йогуртом та рідким медом, зелений чай.

Другий сніданок: горіхи та сухофрукти.

Обід: суп-локшина молочна, фрикадельки м’ясні парові, картопляне пюре, кисіль з ягід.

Вечеря : котлети рибні парові, рисовий пудинг, кисіль молочний.

Перекус: молоко з галетним печивом.

Зверніть увагу, що це лише орієнтовне меню на тиждень при гастриті! Без консультації лікаря не варто сідати на таку дієту, адже стан кожного хворого може бути вкрай різним!

Лише лікар може надати рекомендації щодо харчування та розписати план дієти при гастриті, відштовхуючись від ваших показників!