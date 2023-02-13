Буряк можна їсти сирим, запікати або смажити, варити й навіть додавати до десертів – страви з буряка можуть дивувати щоразу! Він дуже корисний, тому його варто включити й у дитячий раціон.

Як ось, наприклад, пюре з буряка. Корисне, смачне, яскраве.

Пюре з буряка

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Інгредієнти

500 г буряка

5 ст. л. соняшникової олії

1 ч. л. цукру

1,5 ст. л. води

½ ч. л. лимонної кислоти

2 середні цибулі

1 маленька морква

зелень до смаку

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Ретельно помийте буряки та загорніть у фольгу. Запікайте протягом 1,5 години. Проштрикніть буряк дерев’яною шпажкою, якщо вона проходить легко, буряк готовий. Якщо важко, то збільште час ще на 15 хвилин. Готовому буряку дайте охолонути та почистьте від шкірки. Наріжте великими шматками та пропустіть через м’ясорубку, встановіть найкрупнішу решітку. Почистьте цибулю та морквину. Цибулю поріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на тертці з дрібними отворами. У каструлі з товстим дном розігрійте соняшникову олію, обсмажте цибулю з морквою, поки цибуля не стане прозорою. Додайте буряк і перемішайте. Всипте у каструлю цукор, сіль та перець до смаку, перемішайте. Додайте ще соняшникової олії. Розведіть у мисочці з 1,5 ст. л. води ½ ч. л. лимонної кислоти. Влийте в каструлю і добре перемішайте. Тушкуйте на середньому вогні 10-15 хвилин, періодично помішуючи.

За бажанням подавайте бурякове пюре з посіченою зеленню.

Джерело: Євген Клопотенко