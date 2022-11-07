Горохове пюре вважають смачною і корисною стравою, яка готується доволі довго. Багато господинь для того, аби почастувати рідних горохом, замочують його на цілу ніч.

Однак за допомогою мультиварки пюре можна приготувати без замочування.

Як приготувати горохове пюре в мультиварці — дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Горохове пюре в мультиварці: особливості приготування

Горох без замочування готується у мультиварці не менше двох годин.

Страва доволі калорійна, її відносять до других страв і подають разом із м’ясом або салатом.

Перед приготуванням горох необхідно добре промити під проточною водою.

Інгредієнти:

горох – 250 г;

вода – 0, 5 л;

сіль та спеції – за смаком.

Спосіб приготування: