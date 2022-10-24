Сочевиця – один із найголовніших та найдавніших корисних продуктів у світі. З універсальної зернобобової культури можна приготувати безліч смачних і корисних страв на будь-який смак.

Її видів існує досить багато: коричнева, червона, жовта, чорна і зелена.

Рецепт приготування сочевиці читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Сочевиця: як варити бобові правильно

Перед приготуванням сочевицю не замочують. Щоби бобові добре смакували, одразу в магазині виберіть якісний продукт без побитих бобів. Перед тим як її варити, ретельно промийте сочевицю і переберіть, якщо в цьому є необхідність.

Поставте боби в каструлю і залийте холодною водою. Спочатку сочевицю необхідно варити на середньому вогні, а після закипання – на маленькому. Пінку треба час від часу знімати, кришкою закривати не треба.

На одну склянку сочевиці потрібно три склянки води.

Варять боби до 15 хв.

Якщо ви взяли коричневу або чорну сочевицю, її доведеться варити довше (20-25 хв.).

Після приготування потрібно додати трішки вершкового масла і сіль.

Якщо хочете додати перчинки, використовуйте перець чилі або карі.

Сочевиця добре смакує і в холодному, і в гарячому виді.

Найчастіше її додають в пиріжки, супи та роблять з нею різноманітні пироги, адже на відміну від інших бобових, сочевиця досить швидко та легко готується.

З чим їсти сочевицю

Боби прекрасно поєднуються із салатами, томатами та куркою.

Із сочевиці можна зробити котлети, якщо у вас вже є зварений гарнір.

Також ці боби часто вживають вегетаріанці, оскільки з них готують ще фалафель у смачній скоринці.

Крім цього, бобові добре поєднуються з рибою, різними видами м’яса та сиру.