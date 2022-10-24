Сочевиця – один із найголовніших та найдавніших корисних продуктів у світі. З універсальної зернобобової культури можна приготувати безліч смачних і корисних страв на будь-який смак.
Її видів існує досить багато: коричнева, червона, жовта, чорна і зелена.
Рецепт приготування сочевиці читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Сочевиця: як варити бобові правильно
- Перед приготуванням сочевицю не замочують. Щоби бобові добре смакували, одразу в магазині виберіть якісний продукт без побитих бобів. Перед тим як її варити, ретельно промийте сочевицю і переберіть, якщо в цьому є необхідність.
- Поставте боби в каструлю і залийте холодною водою. Спочатку сочевицю необхідно варити на середньому вогні, а після закипання – на маленькому. Пінку треба час від часу знімати, кришкою закривати не треба.
- На одну склянку сочевиці потрібно три склянки води.
- Варять боби до 15 хв.
- Якщо ви взяли коричневу або чорну сочевицю, її доведеться варити довше (20-25 хв.).
- Після приготування потрібно додати трішки вершкового масла і сіль.
- Якщо хочете додати перчинки, використовуйте перець чилі або карі.
Сочевиця добре смакує і в холодному, і в гарячому виді.
Найчастіше її додають в пиріжки, супи та роблять з нею різноманітні пироги, адже на відміну від інших бобових, сочевиця досить швидко та легко готується.
З чим їсти сочевицю
Боби прекрасно поєднуються із салатами, томатами та куркою.
Із сочевиці можна зробити котлети, якщо у вас вже є зварений гарнір.
Також ці боби часто вживають вегетаріанці, оскільки з них готують ще фалафель у смачній скоринці.
Крім цього, бобові добре поєднуються з рибою, різними видами м’яса та сиру.