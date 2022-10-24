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Їжа

Сочевиця: рецепт покрокового приготування

24 Жовтня 2022, 13:02
Анна Голішевська Редакторка сайту
Сочевиця
Джерело: Unsplash

Сочевиця –  один із найголовніших та найдавніших корисних продуктів у світі. З універсальної зернобобової культури можна приготувати безліч смачних і корисних страв на будь-який смак.

Її видів існує досить багато: коричнева, червона, жовта, чорна і зелена.

Рецепт приготування сочевиці читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Сочевиця: як варити бобові правильно

  • Перед приготуванням сочевицю не замочують. Щоби бобові добре смакували, одразу в магазині виберіть якісний продукт без побитих бобів. Перед тим як її варити, ретельно промийте сочевицю і переберіть, якщо в цьому є необхідність.
  • Поставте боби в каструлю і залийте холодною водою. Спочатку сочевицю необхідно варити на середньому вогні, а після закипання –  на маленькому. Пінку треба час від часу знімати, кришкою закривати не треба.
  • На одну склянку сочевиці потрібно три склянки води.
  • Варять боби до 15 хв.
  • Якщо ви взяли коричневу або чорну сочевицю, її доведеться варити довше (20-25 хв.).
  • Після приготування потрібно додати трішки вершкового масла і сіль.
  • Якщо хочете додати перчинки, використовуйте перець чилі або карі.

Сочевиця добре смакує і в холодному, і в гарячому виді.

Найчастіше її додають в пиріжки, супи та роблять з нею різноманітні пироги, адже на відміну від інших бобових, сочевиця досить швидко та легко готується.

З чим їсти сочевицю

Боби прекрасно поєднуються із салатами, томатами та куркою.

Із сочевиці можна зробити котлети, якщо у вас вже є зварений гарнір.

Також ці боби часто вживають вегетаріанці, оскільки з них готують ще фалафель у смачній скоринці.

Крім цього, бобові добре поєднуються з рибою, різними видами м’яса та сиру.

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