Чечевица – один из самых главных и старейших полезных продуктов в мире. Из универсальной зернобобовой культуры можно приготовить множество вкусных и полезных блюд на любой вкус.
Ее видов существует довольно много: коричневая, красная, желтая, черная и зеленая.
Рецепт приготовления чечевицы смотрите в материале Фактов ICTV.
Чечевица: как варить бобовые правильно
- Перед приготовлением чечевицу не замачивают. Чтобы бобовые были вкусными, сразу в магазине выберите качественный продукт без избитых бобов.
- Перед тем как ее варить, тщательно промойте чечевицу и переберите, если в этом есть необходимость.
- Поставьте бобы в кастрюлю и залейте холодной водой. Сначала чечевицу необходимо варить на среднем огне, а после закипания – на маленьком.
- Пенку нужно время от времени снимать, крышкой закрывать не нужно.
- На один стакан чечевицы нужно три стакана воды.
- Варят бобы до 15 минут.
- Если вы взяли коричневую или черную чечевицу, то ее нужно варить дольше (20-25 мин).
- После приготовления нужно добавить немного сливочного масла и соль.
- Если хотите добавить перчинки, используйте перец чили или карри.
Чечевица хорошо подходит как в холодном, так и в горячем виде.
Чаще всего ее добавляют в пирожки, супы и делают с ней разнообразные пироги, ведь в отличие от других бобовых, чечевица довольно быстро и легко готовится.
С чем есть чечевицу
Бобы хорошо сочетаются с салатами, помидорами и курицей.
Из чечевицы можно сделать котлеты, если у вас уже есть гарнир.
Также эти бобы часто употребляют вегетарианцы, поскольку из них готовят еще фалафель во вкусной корочке.
Кроме этого, бобовые сочетаются с рыбой, разными видами мяса и сыра.