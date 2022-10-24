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Еда

Чечевица: рецепт пошагового приготовления

24 октября 2022, 13:02
Анна Голишевская Редактор сайта
Сочевиця
Источник: Unsplash

Чечевица – один из самых главных и старейших полезных продуктов в мире. Из универсальной зернобобовой культуры можно приготовить множество вкусных и полезных блюд на любой вкус.

Ее видов существует довольно много: коричневая, красная, желтая, черная и зеленая.

Рецепт приготовления чечевицы смотрите в материале Фактов ICTV.

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Чечевица: как варить бобовые правильно

  • Перед приготовлением чечевицу не замачивают. Чтобы бобовые были вкусными, сразу в магазине выберите качественный продукт без избитых бобов.
  • Перед тем как ее варить, тщательно промойте чечевицу и переберите, если в этом есть необходимость.
  • Поставьте бобы в кастрюлю и залейте холодной водой. Сначала чечевицу необходимо варить на среднем огне, а после закипания – на маленьком.
  • Пенку нужно время от времени снимать, крышкой закрывать не нужно.
  • На один стакан чечевицы нужно три стакана воды.
  • Варят бобы до 15 минут.
  • Если вы взяли коричневую или черную чечевицу, то ее нужно варить дольше (20-25 мин).
  • После приготовления нужно добавить немного сливочного масла и соль.
  • Если хотите добавить перчинки, используйте перец чили или карри.

Чечевица хорошо подходит как в холодном, так и в горячем виде.

Чаще всего ее добавляют в пирожки, супы и делают с ней разнообразные пироги, ведь в отличие от других бобовых, чечевица довольно быстро и легко готовится.

С чем есть чечевицу

Бобы хорошо сочетаются с салатами, помидорами и курицей.

Из чечевицы можно сделать котлеты, если у вас уже есть гарнир.

Также эти бобы часто употребляют вегетарианцы, поскольку из них готовят еще фалафель во вкусной корочке.

Кроме этого, бобовые сочетаются с рыбой,  разными видами мяса и сыра.

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