Чечевица – один из самых главных и старейших полезных продуктов в мире. Из универсальной зернобобовой культуры можно приготовить множество вкусных и полезных блюд на любой вкус.

Ее видов существует довольно много: коричневая, красная, желтая, черная и зеленая.

Рецепт приготовления чечевицы смотрите в материале Фактов ICTV.

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Чечевица: как варить бобовые правильно

Перед приготовлением чечевицу не замачивают. Чтобы бобовые были вкусными, сразу в магазине выберите качественный продукт без избитых бобов.

Перед тем как ее варить, тщательно промойте чечевицу и переберите, если в этом есть необходимость.

Поставьте бобы в кастрюлю и залейте холодной водой. Сначала чечевицу необходимо варить на среднем огне, а после закипания – на маленьком.

Пенку нужно время от времени снимать, крышкой закрывать не нужно.

На один стакан чечевицы нужно три стакана воды.

Варят бобы до 15 минут.

Если вы взяли коричневую или черную чечевицу, то ее нужно варить дольше (20-25 мин).

После приготовления нужно добавить немного сливочного масла и соль.

Если хотите добавить перчинки, используйте перец чили или карри.

Чечевица хорошо подходит как в холодном, так и в горячем виде.

Чаще всего ее добавляют в пирожки, супы и делают с ней разнообразные пироги, ведь в отличие от других бобовых, чечевица довольно быстро и легко готовится.

С чем есть чечевицу

Бобы хорошо сочетаются с салатами, помидорами и курицей.

Из чечевицы можно сделать котлеты, если у вас уже есть гарнир.

Также эти бобы часто употребляют вегетарианцы, поскольку из них готовят еще фалафель во вкусной корочке.

Кроме этого, бобовые сочетаются с рыбой, разными видами мяса и сыра.