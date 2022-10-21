Нут, также известный как турецкий горох, это полезная и сытная бобовая культура. В странах Малой Азии и Ближнего Востока нут ценят за его деликатесный вкус, высокую урожайность и неприхотливость в выращивании.

Интересно, что по вкусу нут одновременно напоминает горох, лесной орех и мясо. Кстати, знаменитый сегодня хумус готовится именно на основе нута.

Как можно приготовить нут в домашних условиях — далее в материале Фактов ICTV.

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Готовим нут

Обычно нут варят. Уже после этого его добавляют в разнообразные блюда или готовят хумус. Чтобы уменьшить время приготовления нута, предварительно его нужно замочить.

Горошины нута можно залить холодной водой и оставить на 4-12 ч. Это не только уменьшит время приготовления бобовой культуры, но и придаст ей мягкости и сочности. Важный момент – миску с нутом необходимо ставить в холодильник, чтобы он не забродил при комнатной температуре, особенно это касается жаркой поры года.

После замачивания нут надо промыть холодной водой. Обычно бобовые горошины бросают не в холодную воду, а в кипяток — так нут не потеряет форму. Итак, для приготовления бобовых:

Замочите их в холодной воде на 4-12 ч. По истечении времени промойте холодной водой. Вскипятите воду. В отдельную кастрюлю положите нут и залейте кипятком (вода должна покрывать горошины на 2-3 см). Посолите воду по вкусу и поставьте на небольшой огонь. Замоченный нут варится 30-40 мин.

Если же вы предварительно не замачивали нут, время приготовления может увеличиться до 60-80 мин. А если вы варите нут для приготовления хумуса, то держите его на огне 90-110 мин (он должен превратиться в пюре).

Во время длительной варки вода может выкипеть — это нормально. Вам следует просто долить еще кипятка.

Полезный лайфхак: чтобы горошины нута оставались целыми, их стоит помешивать исключительно деревянной ложкой.

Еще один способ варить нут — бросить его в мультиварку:

После замачивания залейте нут холодной водой. Установите режим тушения на 1,5 ч.

Кстати, если сварили слишком много нута, остатки можно заморозить. Горошины нужно осушить от лишней воды обычным бумажным полотенцем и расфасовать по пакетам.

С чем есть нут

Нут имеет ореховый вкус и является богатым источником витаминов, минералов, белка и клетчатки. Вегетарианцы близко знакомы с нутом, поскольку он может стать отличным заменителем мяса.

Из нута готовят карри, фалафель, котлеты, запекают его в медовой корочке, добавляют в салаты, супы или тушеные овощи. Также из него делают хумус и шакшуку.

Кроме того, эти бобовые удачно сочетается с мясом, рыбой, овощами и даже сыром. Из нута можно приготовить много вкусных блюд, поэтому вашему воображению будет где разгуляться.