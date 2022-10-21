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Еда

Как правильно готовить нут и с чем его есть

21 октября 2022, 18:42
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как правильно готовить нут и с чем его есть
Источник: Unsplash

Нут, также известный как турецкий горох, это полезная и сытная бобовая культура. В странах Малой Азии и Ближнего Востока нут ценят за его деликатесный вкус, высокую урожайность и неприхотливость в выращивании.

Интересно, что по вкусу нут одновременно напоминает горох, лесной орех и мясо. Кстати, знаменитый сегодня хумус готовится именно на основе нута.

Как можно приготовить нут в домашних условиях — далее в материале Фактов ICTV.

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Готовим нут

Обычно нут варят. Уже после этого его добавляют в разнообразные блюда или готовят хумус. Чтобы уменьшить время приготовления нута, предварительно его нужно замочить.

Горошины нута можно залить холодной водой и оставить на 4-12 ч. Это не только уменьшит время приготовления бобовой культуры, но и придаст ей мягкости и сочности. Важный момент – миску с нутом необходимо ставить в холодильник, чтобы он не забродил при комнатной температуре, особенно это касается жаркой поры года.

После замачивания нут надо промыть холодной водой. Обычно бобовые горошины бросают не в холодную воду, а в кипяток — так нут не потеряет форму. Итак, для приготовления бобовых:

  1. Замочите их в холодной воде на 4-12 ч.
  2. По истечении времени промойте холодной водой.
  3. Вскипятите воду.
  4. В отдельную кастрюлю положите нут и залейте кипятком (вода должна покрывать горошины на 2-3 см).
  5. Посолите воду по вкусу и поставьте на небольшой огонь.
  6. Замоченный нут варится 30-40 мин.

Фото: Unsplash

Если же вы предварительно не замачивали нут, время приготовления может увеличиться до 60-80 мин. А если вы варите нут для приготовления хумуса, то держите его на огне 90-110 мин (он должен превратиться в пюре).

Во время длительной варки вода может выкипеть — это нормально. Вам следует просто долить еще кипятка.

Полезный лайфхак: чтобы горошины нута оставались целыми, их стоит помешивать исключительно деревянной ложкой.

Еще один способ варить нут — бросить его в мультиварку:

  1. После замачивания залейте нут холодной водой.
  2. Установите режим тушения на 1,5 ч.

Кстати, если сварили слишком много нута, остатки можно заморозить. Горошины нужно осушить от лишней воды обычным бумажным полотенцем и расфасовать по пакетам.

С чем есть нут

Нут имеет ореховый вкус и является богатым источником витаминов, минералов, белка и клетчатки. Вегетарианцы близко знакомы с нутом, поскольку он может стать отличным заменителем мяса.

Из нута готовят карри, фалафель, котлеты, запекают его в медовой корочке, добавляют в салаты, супы или тушеные овощи. Также из него делают хумус и шакшуку.

Кроме того, эти бобовые удачно сочетается с мясом, рыбой, овощами и даже сыром. Из нута можно приготовить много вкусных блюд, поэтому вашему воображению будет где разгуляться.

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