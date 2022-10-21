Нут, также известный как турецкий горох, это полезная и сытная бобовая культура. В странах Малой Азии и Ближнего Востока нут ценят за его деликатесный вкус, высокую урожайность и неприхотливость в выращивании.
Интересно, что по вкусу нут одновременно напоминает горох, лесной орех и мясо. Кстати, знаменитый сегодня хумус готовится именно на основе нута.
Как можно приготовить нут в домашних условиях — далее в материале Фактов ICTV.
Готовим нут
Обычно нут варят. Уже после этого его добавляют в разнообразные блюда или готовят хумус. Чтобы уменьшить время приготовления нута, предварительно его нужно замочить.
Горошины нута можно залить холодной водой и оставить на 4-12 ч. Это не только уменьшит время приготовления бобовой культуры, но и придаст ей мягкости и сочности. Важный момент – миску с нутом необходимо ставить в холодильник, чтобы он не забродил при комнатной температуре, особенно это касается жаркой поры года.
После замачивания нут надо промыть холодной водой. Обычно бобовые горошины бросают не в холодную воду, а в кипяток — так нут не потеряет форму. Итак, для приготовления бобовых:
- Замочите их в холодной воде на 4-12 ч.
- По истечении времени промойте холодной водой.
- Вскипятите воду.
- В отдельную кастрюлю положите нут и залейте кипятком (вода должна покрывать горошины на 2-3 см).
- Посолите воду по вкусу и поставьте на небольшой огонь.
- Замоченный нут варится 30-40 мин.
Если же вы предварительно не замачивали нут, время приготовления может увеличиться до 60-80 мин. А если вы варите нут для приготовления хумуса, то держите его на огне 90-110 мин (он должен превратиться в пюре).
Во время длительной варки вода может выкипеть — это нормально. Вам следует просто долить еще кипятка.
Полезный лайфхак: чтобы горошины нута оставались целыми, их стоит помешивать исключительно деревянной ложкой.
Еще один способ варить нут — бросить его в мультиварку:
- После замачивания залейте нут холодной водой.
- Установите режим тушения на 1,5 ч.
Кстати, если сварили слишком много нута, остатки можно заморозить. Горошины нужно осушить от лишней воды обычным бумажным полотенцем и расфасовать по пакетам.
С чем есть нут
Нут имеет ореховый вкус и является богатым источником витаминов, минералов, белка и клетчатки. Вегетарианцы близко знакомы с нутом, поскольку он может стать отличным заменителем мяса.
Из нута готовят карри, фалафель, котлеты, запекают его в медовой корочке, добавляют в салаты, супы или тушеные овощи. Также из него делают хумус и шакшуку.
Кроме того, эти бобовые удачно сочетается с мясом, рыбой, овощами и даже сыром. Из нута можно приготовить много вкусных блюд, поэтому вашему воображению будет где разгуляться.