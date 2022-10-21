Нут, також відомий за назвою турецький горох, це корисна і ситна бобова культура. У країнах Малої Азії та Близького Сходу нут цінують за його делікатесний смак, високу врожайність та невибагливість у вирощуванні.
Цікаво, що за смаком нут одночасно нагадує горох, лісовий горіх та м’ясо. До речі, знаменитий сьогодні хумус готується саме на основі нуту.
Як можна приготувати нут у домашніх умовах – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Готуємо нут
Зазвичай нут варять. Вже після цього його додають у різноманітні страви або готують хумус. Аби зменшити час приготування нуту, попередньо його треба замочити.
Горошини нуту можна залити холодною водою і залишити на 4-12 годин. Це не лише зменшить час готування бобової культури, а й надасть крупі м’якості та соковитості. Важливий момент – миску з нутом необхідно ставити в холодильник, щоб він не заграв при кімнатній температурі. Особливо це стосується спекотної пори року.
Після замочування нут слід промити холодною водою. Зазвичай бобові горошини кидають не у холодну воду, а в окріп – так нут не втратить форму. Отже, для приготування бобових:
- Замочіть їх у холодній воді на 4-12 годин.
- Потім промийте холодною водою.
- Закип’ятіть воду.
- В окрему каструлю покладіть нут та залийте окропом (вода має покривати горошини на 2-3 см).
- Посоліть воду за смаком та поставте на невеликий вогонь.
- Замочений нут вариться 30-40 хвилин.
Якщо ж ви попередньо не замочували нут, час приготування може збільшитись до 60-80 хвилин. А якщо ви варите нут для приготування хумусу, тримайте його на вогні 90-110 хвилин (він має перетворитися на пюре).
Під час тривалого варіння вода може википіти – це нормально. Вам слід просто долити ще окропу.
Корисний лайфхак: аби горошини нуту залишалися цілими, їх варто помішувати виключно дерев’яною ложкою.
Ще один спосіб варити нут – кинути його в мультиварку:
- Після замочування залийте нут холодною водою.
- Встановіть режим тушкування на 1,5 години.
До речі, якщо зварили забагато нуту, залишки можна заморозити. Горошини потрібно осушити від зайвої води звичайним паперовим рушником та розфасувати в пакети.
З чим їсти нут
Нут має горіховий смак та є багатим джерелом вітамінів, мінералів, білка і клітковини. Вегетаріанці близько знайомі з нутом, оскільки він може стати відмінним замінником м’яса.
З нуту готують каррі, фалафель, котлети, запікають його у медовій скоринці, додають у салати, супи або тушковані овочі. Також з нього роблять хумус і шакшуку.
Крім того, ці бобові вдало поєднується з м’ясом, рибою, овочами і навіть сиром. З нуту можна приготувати багато смачних страв, тому вашій уяві буде де розгулятися.