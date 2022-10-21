Нут, також відомий за назвою турецький горох, це корисна і ситна бобова культура. У країнах Малої Азії та Близького Сходу нут цінують за його делікатесний смак, високу врожайність та невибагливість у вирощуванні.

Цікаво, що за смаком нут одночасно нагадує горох, лісовий горіх та м’ясо. До речі, знаменитий сьогодні хумус готується саме на основі нуту.

Як можна приготувати нут у домашніх умовах – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Готуємо нут

Зазвичай нут варять. Вже після цього його додають у різноманітні страви або готують хумус. Аби зменшити час приготування нуту, попередньо його треба замочити.

Горошини нуту можна залити холодною водою і залишити на 4-12 годин. Це не лише зменшить час готування бобової культури, а й надасть крупі м’якості та соковитості. Важливий момент – миску з нутом необхідно ставити в холодильник, щоб він не заграв при кімнатній температурі. Особливо це стосується спекотної пори року.

Після замочування нут слід промити холодною водою. Зазвичай бобові горошини кидають не у холодну воду, а в окріп – так нут не втратить форму. Отже, для приготування бобових:

Замочіть їх у холодній воді на 4-12 годин. Потім промийте холодною водою. Закип’ятіть воду. В окрему каструлю покладіть нут та залийте окропом (вода має покривати горошини на 2-3 см). Посоліть воду за смаком та поставте на невеликий вогонь. Замочений нут вариться 30-40 хвилин.

Якщо ж ви попередньо не замочували нут, час приготування може збільшитись до 60-80 хвилин. А якщо ви варите нут для приготування хумусу, тримайте його на вогні 90-110 хвилин (він має перетворитися на пюре).

Під час тривалого варіння вода може википіти – це нормально. Вам слід просто долити ще окропу.

Корисний лайфхак: аби горошини нуту залишалися цілими, їх варто помішувати виключно дерев’яною ложкою.

Ще один спосіб варити нут – кинути його в мультиварку:

Після замочування залийте нут холодною водою. Встановіть режим тушкування на 1,5 години.

До речі, якщо зварили забагато нуту, залишки можна заморозити. Горошини потрібно осушити від зайвої води звичайним паперовим рушником та розфасувати в пакети.

З чим їсти нут

Нут має горіховий смак та є багатим джерелом вітамінів, мінералів, білка і клітковини. Вегетаріанці близько знайомі з нутом, оскільки він може стати відмінним замінником м’яса.

З нуту готують каррі, фалафель, котлети, запікають його у медовій скоринці, додають у салати, супи або тушковані овочі. Також з нього роблять хумус і шакшуку.

Крім того, ці бобові вдало поєднується з м’ясом, рибою, овочами і навіть сиром. З нуту можна приготувати багато смачних страв, тому вашій уяві буде де розгулятися.