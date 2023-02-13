Свеклу можно есть сырой, запекать или жарить, варить и даже добавлять в десерты – блюда из свеклы могут удивлять каждый раз! Она очень полезна, потому ее следует включить и в детский рацион.

Как вот, например, пюре из свеклы. Полезное, вкусное, яркое.

Пюре из свеклы

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Ингредиенты

500 г свеклы

5 ст. л. подсолнечного масла

1 ч.л. сахара

1,5 ст. л. воды

½ ч.л. лимонной кислоты

2 средних лука

1 маленькая морковь

зелень до вкуса

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тщательно помойте свеклу и заверните в фольгу. Запекайте в течение 1,5 часов. Проткните свеклу деревянной шпажкой, если она проходит легко, свекла готова. Если тяжело, то увеличьте время еще на 15 минут. Готовую свеклу дайте остыть и почистить от кожуры. Нарежьте большими кусками и пропустите через мясорубку, установите самую крупную решетку. Очистите лук и морковку. Лук порежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на терке с мелкими отверстиями. В кастрюле с толстым дном разогрейте подсолнечное масло, обжарьте лук с морковью, пока лук не станет прозрачным. Добавьте свеклу и перемешайте. Всыпьте в кастрюлю сахар, соль и перец по вкусу, перемешайте. Добавьте еще подсолнечное масло. Разведите в мисочке из 1,5 ст. л. воды ½ ч. л. лимонной кислоты. Влейте в кастрюлю и хорошо перемешайте. Тушите на среднем огне 10-15 минут, периодически помешивая.

По желанию подавайте свекольное пюре с иссеченной зеленью.

Источник: Евгений Клопотенко