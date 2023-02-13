Свеклу можно есть сырой, запекать или жарить, варить и даже добавлять в десерты – блюда из свеклы могут удивлять каждый раз! Она очень полезна, потому ее следует включить и в детский рацион.
Как вот, например, пюре из свеклы. Полезное, вкусное, яркое.
Пюре из свеклы
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Ингредиенты
- 500 г свеклы
- 5 ст. л. подсолнечного масла
- 1 ч.л. сахара
- 1,5 ст. л. воды
- ½ ч.л. лимонной кислоты
- 2 средних лука
- 1 маленькая морковь
- зелень до вкуса
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Тщательно помойте свеклу и заверните в фольгу. Запекайте в течение 1,5 часов. Проткните свеклу деревянной шпажкой, если она проходит легко, свекла готова.
- Если тяжело, то увеличьте время еще на 15 минут. Готовую свеклу дайте остыть и почистить от кожуры.
- Нарежьте большими кусками и пропустите через мясорубку, установите самую крупную решетку.
- Очистите лук и морковку. Лук порежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на терке с мелкими отверстиями.
- В кастрюле с толстым дном разогрейте подсолнечное масло, обжарьте лук с морковью, пока лук не станет прозрачным. Добавьте свеклу и перемешайте.
- Всыпьте в кастрюлю сахар, соль и перец по вкусу, перемешайте. Добавьте еще подсолнечное масло.
- Разведите в мисочке из 1,5 ст. л. воды ½ ч. л. лимонной кислоты. Влейте в кастрюлю и хорошо перемешайте.
- Тушите на среднем огне 10-15 минут, периодически помешивая.
По желанию подавайте свекольное пюре с иссеченной зеленью.
Источник: Евгений Клопотенко