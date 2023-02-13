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Еда

Пюре из запеченной свеклы

13 февраля 2023, 20:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Пюре из запеченной свеклы
Источник: Depositphotos

Свеклу можно есть сырой, запекать или жарить, варить и даже добавлять в десерты – блюда из свеклы могут удивлять каждый раз! Она очень полезна, потому ее следует включить и в детский рацион.

Как вот, например, пюре из свеклы. Полезное, вкусное, яркое.

Пюре из свеклы

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Ингредиенты

  • 500 г свеклы
  • 5 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 ч.л. сахара
  • 1,5 ст. л. воды
  • ½ ч.л. лимонной кислоты
  • 2 средних лука
  • 1 маленькая морковь
  • зелень до вкуса

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Тщательно помойте свеклу и заверните в фольгу. Запекайте в течение 1,5 часов. Проткните свеклу деревянной шпажкой, если она проходит легко, свекла готова.
  2. Если тяжело, то увеличьте время еще на 15 минут. Готовую свеклу дайте остыть и почистить от кожуры.
  3. Нарежьте большими кусками и пропустите через мясорубку, установите самую крупную решетку.
  4. Очистите лук и морковку. Лук порежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на терке с мелкими отверстиями.
  5. В кастрюле с толстым дном разогрейте подсолнечное масло, обжарьте лук с морковью, пока лук не станет прозрачным. Добавьте свеклу и перемешайте.
  6. Всыпьте в кастрюлю сахар, соль и перец по вкусу, перемешайте. Добавьте еще подсолнечное масло.
  7. Разведите в мисочке из 1,5 ст. л. воды ½ ч. л. лимонной кислоты. Влейте в кастрюлю и хорошо перемешайте.
  8. Тушите на среднем огне 10-15 минут, периодически помешивая.
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По желанию подавайте свекольное пюре с иссеченной зеленью.

Источник: Евгений Клопотенко

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