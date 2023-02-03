Спирт та календулу широко використовують в народних рецептах краси багато років, якщо не століть. Багато жінок дотепер підсушують недоліки шкіри за допомогою цих засобів. Це ж саме стосується і прищів. Чи пройдуть прищі, якщо протирати лице календулою або спиртом – читайте в матеріалі.

Чи можна протирати прищі календулою або спиртом

За словами косметолога Олени Бардишевої, протирати спиртовим розчином або календулою можна тільки невеличкі ділянки шкіри.

Чутлива шкіра, яка має ознаки жирності, може важко відреагувати на такі активні речовини.

Зараз дивляться Це ж саме стосуєтся і сухої шкіри, яка й без того потребує додаткового зволоження. Уявіть, що буде, якщо на дуже суху шкіру, на якій є прищі, нанести кілька крапель спирту? Вона вмить стане почервонілою і може з’явитися свербіж. Якщо ви звикли давити прищі, і геть не можете без цього жити – можете скористатися спиртом або календулою, але тільки краплею розчину. Тобто, радше для дезінфекції запалення. Чи пройдуть прищі, якщо протирати лице календулою або спиртом За словами експерта, гарного результату можна домогтися тільки в тих випадках, якщо ви будете використовувати ці засоби точково, у дуже маленькій, безпечній кількості. І тільки тоді, якщо будете поверх розчину наносити спеціальний крем від прищів або для загоєння шкіри. Також існують більш щадні методи для того, щоб позбутися прищів. Наприклад, спеціальні наклейки, які кріпляться на прищ. З ними потрібно проходити весь день, але вони майже не помітні на обличчі. Крім цього, можна набратися терпіння й почекати, поки прищі зникнуть самі собою. Однак найкращий метод боротьби з прищами – звернення до професійного косметолога. Він не тільки очистить шкіру від прищів та забруднень, а й допоможе обрати правильний догляд під ваш тип шкіри. Це також допоможе зменшити кількість висипань, прищів на обличчі. Читайте також: Маска під очі від зморшок у домашніх умовах: рецепти

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