Спирт и календулу широко используют в народных рецептах красоты много лет, если не веков. Многие женщины до сих пор подсушивают недостатки кожи с помощью этих средств. Это же касается и прыщей. Пройдут ли прыщи, если протирать лицо календулой или спиртом – читайте в материале.

Можно ли протирать прыщи календулой или спиртом

По словам косметолога Елены Бардышевой, протирать спиртовым раствором или календулой можно только небольшие участки кожи.

Чувствительная кожа, имеющая признаки жирности, может тяжело отреагировать на такие активные вещества. Это же касается и сухой кожи, которая и без того требует дополнительного увлажнения.

Сейчас смотрят Представьте, что будет, если на очень сухую кожу, на которой есть прыщи, нанести несколько капель спирта? Она мгновенно станет покрасневшей и может появиться зуд. Если вы привыкли давить прыщи, и совсем не можете без этого жить – можете воспользоваться спиртом или календулой, но только каплей раствора. То есть, скорее для дезинфекции воспаления. Пройдут ли прыщи, если протирать лицо календулой или спиртом По словам эксперта, хорошего результата можно добиться только в тех случаях, если вы будете использовать эти средства точечно, в очень маленьком, безопасном количестве. И только тогда, если будете поверх раствора наносить специальный крем от прыщей или для заживления кожи. Также существуют более щадящие методы для того, чтобы избавиться от прыщей. Например, специальные наклейки, крепящиеся на прыщ. С ними нужно проходить весь день, но они почти не видны на лице. Кроме этого, можно набраться терпения и подождать, пока прыщи исчезнут сами по себе. Однако лучший метод борьбы с прыщами – обращение к профессиональному косметологу. Он не только очистит кожу от прыщей и загрязнений, но поможет выбрать правильный уход под ваш тип кожи. Это также поможет уменьшить количество высыпаний, прыщей на лице. Читайте также: Маска под глаза от морщин в домашних условиях: рецепты

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