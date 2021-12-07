Таблетки для лечения коронавирусной инфекции от Pfizer и Merck скоро появятся в продаже в США. Но другим странам, в том числе и Украине, придется подождать. Как долго?

Известно, что производители лекарств уже передали формулы таблеток производителям непатентованных лекарств. Речь идет прежде всего о странах с низким и средним уровнем дохода, которым придется подождать появления перспективных таблеток для лечения Covid-19.

Хотя, как уверяют производители, они прилагают все усилия, чтобы сделать препараты широко доступными. Но богатые страны снова выигрывают.

Так, например, в Великобритании препарат Merck был зарегистрирован в ноябре 2021 года и уже применяется. Вскоре лекарство должны одобрить регулирующие органы в США.

Что же касается бедных стран, то основные препятствия здесь связаны в основном с производством и ценообразованием, утверждают активные борцы за доступность лекарств и эксперты в сфере общественного здоровья.

Немаловажной проблемой бедных стран является и то, что их граждане практически не имеют доступа к тестированию на коронавирус и часто получают его только после госпитализации.

Подтверждение тому статистика ВОЗ, по данным которой из 3 млрд тестов, зарегистрированных во всем мире, всего 0,4% были проведены в странах с низким уровнем дохода. К примеру, в Африке, диагностировался только 1 из 7 случаев заражения Covid-19.

Pfizer заявила, что к концу 2022 года сможет изготовить примерно 80 млн курсов лечения препаратом паксловид. Merck сообщает о намерении произвести не менее 30 млн курсов своего препарата молнупиравир за тот же период.

Молнупиравир можно назначать для лечения взрослых с Covid-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы болезни. Препарат рекомендовано назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и в течение 5 дней после появления его симптомов.