Таблетки для лікування коронавірусної інфекції від Pfizer і Merck скоро з’являться у продажу в США. Але іншим країнам, в тому числі і Україні, доведеться почекати. Як довго?

Відомо, що виробники ліків вже передали формули таблеток виробникам непатентованих ліків. Йдеться насамперед про країни з низьким і середнім рівнем доходу, яким доведеться почекати появи перспективних таблеток для лікування Covid-19.

Хоча, як запевняють виробники, вони докладають усіх зусиль, щоб зробити препарати широко доступними. Але багаті країни знову виграють.

Так, наприклад, у Великій Британії препарат Merck був зареєстрований в листопаді 2021 року і вже застосовується. Незабаром ліки повинні схвалити регулюючі органи в США.

Що ж стосується бідних країн, то основні перешкоди тут пов’язані в основному з виробництвом і ціноутворенням, стверджують активні борці за доступність ліків і експерти в сфері громадського здоров’я.

Важливою проблемою бідних країн є і те, що їхні громадяни практично не мають доступу до тестування на коронавірус і часто отримують його тільки після госпіталізації.

Підтвердження тому статистика ВООЗ, за даними якої з 3 млрд тестів, зареєстрованих по всьому світі, лише 0,4% були проведені в країнах з низьким рівнем доходу. Наприклад, в Африці, діагностувався тільки 1 з 7 випадків зараження на Covid-19.

Pfizer заявила, що до кінця 2022 року зможе виготовити приблизно 80 млн курсів лікування препаратом паксловід. Merck повідомляє про намір провести не менше 30 млн курсів свого препарату молнупіравір за той же період.

Молнупіравір можна призначати для лікування дорослих з Covid-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми хвороби. Препарат рекомендовано призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу та протягом 5 днів після появи його симптомів.