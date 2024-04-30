Шафран — это самая дорогая специя в мире, полученная из цветка шафранового крокуса. Высокую цену дают за шафран по нескольким причинам. Прежде всего, растение цветет только в течение трех дней. А сам процесс сбора является трудоемким.

Урожай собирают с раннего утра. Для того чтобы получить всего полкилограмма этой специи, необходимо обойти 75 тыс. цветков и осторожно отделить их рыльца.

Третья причина — лекарственные свойства шафрана. Факты ICTV расспросили фитотерапевта Сергея Волошина, как правильно употреблять шафран, когда он может появиться в природе и кому эта специя противопоказана.

Сейчас смотрят

Лечебные свойства шафрана

Шафран имеет чрезвычайно богатый состав питательных веществ, витаминов, минералов и эфирных масел. Содержит мощные противовоспалительные и антиоксидантные соединения, которые помогают защититься от развития хронических болезней.

— Есть такое замечательное выражение: шафран — это золото и солнце на нашем столе. Это очень сильное противовирусное средство, прежде всего в осенне-зимний период, — говорит фитотерапевт.

Это из-за того, что в составе шафрана есть каротиноиды. Это пигмент оранжевого цвета, который содержит производные витамина А. Всем известно, что именно этот витамин активно борется с вирусами.

Также употребление шафрана способствует выведению из организма свободных радикалов. Растение может быть полезным при определенных заболеваниях глаз. Например, добавки шафрана могут снижать глазное давление у людей с глаукомой. И вообще, растение влияет на улучшение зрения. А еще — употребление специи поможет улучшить сон.

— Исследователи предполагают, что шафран стимулирует выработку гормона мелатонина, регулирующего сон, — говорит Сергей Волошин.

Как правильно употреблять шафран

Шафран есть двух видов — в порошке и в виде шафрановых нитей, которые являются тычинками цветка крокуса.

— Если делать настой, то надо взять 1-2 ниточки шафрана на 200 мл теплого молока или воды. Залить, настоять в течение часа. Напиток будет оранжевого цвета. Употреблять по 1 ст. ложке трижды в день за 30 мин до еды, — советует фитотерапевт.

Также можно взять мед и порошок шафрана в пропорции 1:1. Смешать, а полученную суспензию принимать по 1 ч. ложке трижды в сутки.

Но следует быть осторожными, чтобы не купить подделку. Шафран — специя дорогая. 1 г стоит не менее 250 грн. Травники советуют шафран заменять на другую специю, похожую по свойствам — куркуму, или же на заменитель шафрана оригинального, который называется — имеретинский шафран. Простыми словами — украинские бархатцы.

— Это лекарство номер один от простудных болезней. Поэтому я не вижу большого смысла использовать дорогостоящий шафран, если у нас есть свое, данное природой, под боком. Бархатцы тоже можно перетирать в порошок и употреблять. Дозировка такая же, как и у шафрана, — советует травник.

Противопоказания к шафрану

Нельзя употреблять шафран детям до трех лет, больным сахарным диабетом, беременным и в период лактации.

А еще тем, кто имеет язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Также следует быть осторожными аллергикам и людям с сердечно-сосудистыми болезнями. В случае передозировки могут быть такие симптомы как головокружение, усталость, сухость во рту, головная боль. Поэтому, прежде чем употреблять специю в лечебных целях, лучше посоветуйтесь с врачом.