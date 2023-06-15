Эксперты Министерства здравоохранения Украины дали разъяснение по поводу очищения колодцев и скважин на территориях, которые подверглись затоплению в результате теракта российских оккупантов на Каховской ГЭС.

— Высокая вода смывала все на своем пути. Почва с возбудителями кишечных инфекций, фекалии животных и людей, удобрения (например, азотные) и другие загрязнения могли попасть в эти источники воды, — объяснили в Минздраве.

По словам экспертов, все эти факторы могут сделать колодцы и скважины непригодными для использования на многие месяцы после затопления. Поэтому медики рекомендуют отказаться от употребления воды из колодцев и каптажей.

Согласно методике, воду из колодцев придется откачать, очистить стены от налета, а дно – от осадка и мусора, затем – продезинфицировать. После этого нужно заполнить резервуар и снова откачать воду.

Пользоваться колодцем можно только после последующего заполнения и проведения лабораторного контроля воды. Кстати, процедуру очищения нужно проводить раз в год.

В Минздраве призывают не использовать воду из природных источников до тех пор, пока специалисты Центров контроля и профилактики болезней не проведут ее лабораторное тестирование на содержание опасных веществ и возбудителей болезней.