Диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Instagram объяснила, какой хлеб считается самым полезным и действительно ли его темные сорта — это стопроцентно удачный выбор, когда речь идет о здоровом рационе.

— Когда речь о темных сортах, обычно имеют в виду цельнозерновой темный хлеб, возможно, даже с отрубями. На самом деле темный хлеб тоже бывает разным, поэтому только на цвет ориентироваться не стоит, — отмечает эксперт

По ее словам, некоторые производители, например, добавляют в хлеб красители, чтобы сделать его более темным, и сахарные сиропы для усиления вкуса. Поэтому, прежде всего стоит обращать внимание на тип помола муки и количество добавленных сахаров в составе.

Самыми полезными являются грубые типы помола. Это мука из целого зерна, которая содержит много минералов, витаминов и полезных микроэлементов. Зато первый, второй и высший сорта отличаются тем, что содержат значительно больше крахмала и меньше клетчатки и минералов.

— Добавленные сахара — это отдельная боль. Из-за яблочного пюре, солода, глюкозо-фруктозных сиропов темный хлеб может иметь высокий гликемический индекс, не меньший чем в случае белых сортов, — предупреждает диетолог.

Здесь, по ее словам, следует ориентироваться на правило: чем меньше добавленных сахаров, тем полезнее.

В целом наиболее полезным можно назвать хлеб, который имеет меньше компонентов в составе. Ведь иногда мы можем делать выбор в пользу здоровья, при этом обойти вниманием такие неочевидные вещи, как сахар в темном хлебе, резюмирует эксперт.

Источник: Татьяна Лакуста