Дієтолог Тетяна Лакуста на своїй сторінці в Instagram пояснила, який хліб вважається найкориснішим і чи справді його темні сорти – це стовідсотково вдалий вибір, коли йдеться про здоровий раціон.

– Коли йдеться про темні сорти, зазвичай мають на увазі цільнозерновий темний хліб, можливо, навіть із висівками. Насправді темний хліб теж буває різним, тож лише на колір орієнтуватися не варто, – зазначає експертка.

За її словами, деякі виробники, наприклад, додають до хліба барвники, щоб зробити його темнішим, та цукрові сиропи для посилення смаку. Тож насамперед варто звертати увагу на тип помелу борошна та кількість доданого цукру у складі.

Найкориснішими є грубі типи помелу. Це борошно з цілого зерна, яке містить багато мінералів, вітамінів і корисних мікроелементів. Натомість перший, другий та вищий ґатунки відрізняються тим, що містять значно більше крохмалю і менше клітковини та мінералів.

– Додані цукри – це окремий біль. Через яблучне пюре, солод, глюкозо-фруктозні сиропи темний хліб може мати вищий глікемічний індекс, ніж у випадку білих сортів, – попереджає дієтологиня.

Тут, за її словами, варто орієнтуватися на правило: що менше доданих цукрів, то корисніше.

Загалом найкориснішим можна назвати хліб, який має менше компонентів у складі. Адже інколи ми можемо робити вибір на користь здоров’я, при цьому оминути увагою такі неочевидні речі, як цукор у темному хлібі, резюмує експертка.

Джерело: Тетяна Лакуста