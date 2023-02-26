Японські вчені під час рандомізованого подвійного сліпого дослідження з’ясували, що цільнозерновий пшеничний хліб здатний значно знизити рівень вісцерального жиру.

Вісцеральний жир ховається глибоко всередині живота, оточує деякі життєво важливі органи, такі як печінка та підшлункова залоза, і може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям, від серцевих захворювань до діабету.

На щастя, прості дієтичні коригування можуть бути ефективними для його спалювання.

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Хоча вживання хліба для зниження рівня жиру на животі може здатися занадто хорошим, щоб бути правдою, дослідження, проведене за участю 50 японців, довело протилежне.

Учасникам випадковим чином протягом 12 тижнів призначали або цільнозерновий пшеничний хліб, або рафінований пшеничний хліб. Команда збирала зразки крові та проводила комп’ютерну томографію (КТ) кожні шість тижнів.

Через 12 тижнів у групі, яка вживала цільнозерновий пшеничний хліб, рівень вісцерального жиру знизився, тоді як у групі, яка вживала рафінований хліб, не було суттєвих переваг.

Насправді в цільнозерновій групі площа вісцерального жиру зменшилася на 4 см.

– Дієта на цільнозерновому пшеничному хлібі може сприяти запобіганню ожиріння через вісцеральний жир, – дійшла висновку команда.

За словами вчених, розчинна клітковина допомагає поглинати воду і утворювати гель, який уповільнює проходження їжі через травну систему. Це допомагає довше відчувати себе ситим, тому в кінцевому підсумку ви їсте менше і не перекушуєте.

Крім того, клітковина міститься не тільки в цільнозерновому хлібі, а й у фруктах, овочах, насінні та цільнозернових продуктах.

Як визначити, чи є у вас вісцеральний жир

Оскільки вісцеральний жир захований глибоко всередині нашого живота, ми не можемо виявити його неозброєним оком. Однак однією з ознак є окружність талії.

За даними Healthdirect, у жінок ризик виникнення ожиріння збільшується, якщо окружність талії становить 80 см і більше, а у чоловіків — 94 см і більше.

Джерело: PubMed