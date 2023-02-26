Японские ученые в ходе рандомизированного двойного слепого исследования выяснили, что цельнозерновой пшеничный хлеб способен значительно снизить уровень висцерального жира.

Висцеральный жир скрывается глубоко внутри живота, окружает некоторые из жизненно важных органов, таких как печень и поджелудочная железа, и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, от болезней сердца до диабета.

К счастью, простые диетические корректировки могут быть эффективными для его сжигания.

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Хотя употребление хлеба для снижения уровня жира на животе может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, исследование, проведенное с участием 50 японцев, доказало обратное.

Участникам случайным образом в течение 12 недель назначали либо цельнозерновой пшеничный хлеб, либо рафинированный пшеничный хлеб. Команда собирала образцы крови и каждые шесть недель проводила компьютерную томографию (КТ).

Через 12 недель в группе, употреблявшей цельнозерновой пшеничный хлеб, уровень висцерального жира снизился, в то время как в группе, употреблявшей рафинированный хлеб, не было никаких существенных преимуществ.

Фактически, в группе цельнозерновых продуктов площадь висцерального жира уменьшилась на 4 см.

— Диета на цельнозерновом пшеничном хлебе может способствовать предотвращению ожирения из-за висцерального жира, — пришла к выводу команда.

По словам ученых, растворимая клетчатка помогает поглощать воду и образовывать гель, который замедляет прохождение пищи через пищеварительную систему. Это помогает дольше чувствовать себя сытым, поэтому в конечном итоге вы едите меньше и не перекусываете.

Кроме того, клетчатка содержится не только в цельнозерновом хлебе, но и во фруктах, овощах, семечках и цельнозерновых продуктах.

Как определить, есть ли у вас висцеральный жир

Поскольку висцеральный жир спрятан глубоко внутри нашего живота, мы не можем обнаружить его невооруженным глазом. Однако одним из признаков является окружность талии.

По данным Healthdirect, у женщин риск возникновения ожирения увеличивается, если окружность талии составляет 80 см и более, а у мужчин — 94 см и более.

Источник: PubMed