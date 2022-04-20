20 апреля 2022, 22:21 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Паасброд – один из вариантов приготовления пасхальной выпечки. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом паасброда. Ингредиенты 250 мл молока

500 г муки

150 г сахара

50 г сливочного масла

300 г цукатов

10 г ванильного сахара

7 г сухих дрожжей

1 яйцо

150 г грецких орехов (для начинки)

150 г сахара (для начинки)

2 шт. яичных желтков (для начинки)

1 ст. л. сливочного масла

сахарная пудра (по вкусу) Читайте также: Меню на Пасху: простой рецепт запеченного филе индейки Приготовление В сотейнике растопить сливочное масло. После этого влить молоко. Растворить в молоке обычный и ванильный сахар. Нагреть до 40 градусов. Добавить в молочно-масляную смесь яйцо, хорошо перемешать. Смешать дрожжи и просеянную муку. Влить теплую молочную смесь. Замесите мягкое тесто, оно не должно прилипать к рукам. Пытаться не подмешивать лишнюю муку. Накрыть тесто полотенцем и оставить подходить в теплом месте. После того, как тесто увеличится в объеме вдвое, снова вымешайте его. Накрыть салфеткой и снова оставить подходить. Эту процедуру следует повторить дважды или трижды. Орехи измельчить между двумя листками пергамента. Положить на один лист, накрыть вторым. Отделить желтки от белков. Желтки взбить с сахаром. Влить яичную смесь в орехи и хорошо перемешать. Завернуть ореховую массу в пищевую пленку и поставить на 30 минут в холодильник. В тесто вмешать цукаты. Сформировать из теста пласт. Выложить посредине ореховую начинку. Выложить хлеб швом вниз и оставить в теплом месте на 30 минут, чтобы тесто еще раз подошло. Смазать поверхность хлеба яичным желтком. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут. После этого выложить на решетку и смазать растопленным сливочным маслом. Перед подачей присыпать сахарной пудрой. Источник: Клопотенко

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