Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Как приготовить пасхальный хлеб паасброд

20 апреля 2022, 22:21
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Как приготовить пасхальный хлеб паасброд
Источник: Pixabay

Паасброд – один из вариантов приготовления пасхальной выпечки.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом паасброда.

Ингредиенты

  • 250 мл молока
  • 500 г муки
  • 150 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 300 г цукатов
  • 10 г ванильного сахара
  • 7 г сухих дрожжей
  • 1 яйцо
  • 150 г грецких орехов (для начинки)
  • 150 г сахара (для начинки)
  • 2 шт. яичных желтков (для начинки)
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • сахарная пудра (по вкусу)
Читайте также:
индейкаМеню на Пасху: простой рецепт запеченного филе индейки

Приготовление

  1. В сотейнике растопить сливочное масло. После этого влить молоко.
  2. Растворить в молоке обычный и ванильный сахар. Нагреть до 40 градусов. Добавить в молочно-масляную смесь яйцо, хорошо перемешать.
  3. Смешать дрожжи и просеянную муку. Влить теплую молочную смесь.
  4. Замесите мягкое тесто, оно не должно прилипать к рукам. Пытаться не подмешивать лишнюю муку.
  5. Накрыть тесто полотенцем и оставить подходить в теплом месте. После того, как тесто увеличится в объеме вдвое, снова вымешайте его. Накрыть салфеткой и снова оставить подходить. Эту процедуру следует повторить дважды или трижды.
  6. Орехи измельчить между двумя листками пергамента. Положить на один лист, накрыть вторым.
  7. Отделить желтки от белков. Желтки взбить с сахаром. Влить яичную смесь в орехи и хорошо перемешать.
  8. Завернуть ореховую массу в пищевую пленку и поставить на 30 минут в холодильник.
  9. В тесто вмешать цукаты. Сформировать из теста пласт. Выложить посредине ореховую начинку.
  10. Выложить хлеб швом вниз и оставить в теплом месте на 30 минут, чтобы тесто еще раз подошло.
  11. Смазать поверхность хлеба яичным желтком. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.
  12. После этого выложить на решетку и смазать растопленным сливочным маслом. Перед подачей присыпать сахарной пудрой.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь