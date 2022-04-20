Паасброд – один из вариантов приготовления пасхальной выпечки.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом паасброда.
Ингредиенты
- 250 мл молока
- 500 г муки
- 150 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 300 г цукатов
- 10 г ванильного сахара
- 7 г сухих дрожжей
- 1 яйцо
- 150 г грецких орехов (для начинки)
- 150 г сахара (для начинки)
- 2 шт. яичных желтков (для начинки)
- 1 ст. л. сливочного масла
- сахарная пудра (по вкусу)
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Приготовление
- В сотейнике растопить сливочное масло. После этого влить молоко.
- Растворить в молоке обычный и ванильный сахар. Нагреть до 40 градусов. Добавить в молочно-масляную смесь яйцо, хорошо перемешать.
- Смешать дрожжи и просеянную муку. Влить теплую молочную смесь.
- Замесите мягкое тесто, оно не должно прилипать к рукам. Пытаться не подмешивать лишнюю муку.
- Накрыть тесто полотенцем и оставить подходить в теплом месте. После того, как тесто увеличится в объеме вдвое, снова вымешайте его. Накрыть салфеткой и снова оставить подходить. Эту процедуру следует повторить дважды или трижды.
- Орехи измельчить между двумя листками пергамента. Положить на один лист, накрыть вторым.
- Отделить желтки от белков. Желтки взбить с сахаром. Влить яичную смесь в орехи и хорошо перемешать.
- Завернуть ореховую массу в пищевую пленку и поставить на 30 минут в холодильник.
- В тесто вмешать цукаты. Сформировать из теста пласт. Выложить посредине ореховую начинку.
- Выложить хлеб швом вниз и оставить в теплом месте на 30 минут, чтобы тесто еще раз подошло.
- Смазать поверхность хлеба яичным желтком. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.
- После этого выложить на решетку и смазать растопленным сливочным маслом. Перед подачей присыпать сахарной пудрой.
Источник: Клопотенко